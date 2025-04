Semaine des actions américaines : Le tumulte des tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'édition de vendredi sans modification du texte, Mise à jour du graphique)

7 avril - ** Le S&P 500 .SPX chute pour la deuxième semaine consécutive, s'effondrant de 9,1% alors que les tarifs douaniers se répercutent à l'échelle mondiale .N ** SPX, e-mini S&P futures EScv1 , subissent les plus fortes baisses hebdomadaires depuis la pandémie de mars 2020

** Le Dow .DJI perd 7,9%, le Nasdaq Composite .IXIC s'effondre de ~10%, également les plus fortes baisses hebdomadaires depuis mars 2020 ** En effet, le SPX plonge sous ses plus bas niveaux de la mi-mars, terminant en baisse de 17,4 % par rapport à sa clôture record; le DJI termine 14,9 % sous sa clôture record; pour le IXIC, l'ours grogne, terminant en baisse de 22,7 % par rapport à sa clôture record ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR chute à ~3,99 %, en passe de terminer la semaine sous le nuage , qui se situe autour de 4,01 % ** Et au quart du pôle , la faible volatilité SPLV.P donne le ton

** Tous les secteurs tremblent, l'énergie et la technologie étant les plus touchés ** L'énergie .SPNY plonge de 14,1%. Le secteur recule alors que les tarifs douaniers de Trump déclenchent une guerre commerciale et alimentent les craintes sur la demande , baisse encore après que l'OPEP+ ait accéléré de manière inattendue les hausses de production de pétrole , et chute après l'annonce des tarifs douaniers de la Chine O/R ** Tech .SPLRCT plonge de 11,4%. Les fabricants de PC chutent suite aux tarifs douaniers de Trump sur les importations. Dell Technologies DELL.N et HP HPQ.N perdent respectivement 22% et 19% Apple AAPL.O glisse alors que les analystes avertissent que les tarifs douaniers vont réduire les bénéfices Les valeurs des puces chutent alors que les droits de douane de Trump soulèvent des inquiétudes quant à l'augmentation des coûts, aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement et prolongent les pertes après que la Chine ait répliqué à avec les siens L'indice des semi-conducteurs .SOX s'effondre de 16 % sur la semaine et, à un moment donné, plonge de plus de 40 % par rapport à son record intrajournalier ** Les valeurs financières .SPSY chutent de 10,3%. Les grandes banques chutent à l'annonce des tarifs douaniers, et les banques régionales chutent car les tarifs douaniers suscitent des craintes de récession

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK chute de 14% et l'indice KBW des banques régionales .KRX dégringole de ~12% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI chutent de 9,4%. Les actions des compagnies aériennes chutent en raison de l'incertitude économique due aux droits de douane, ainsi que les fabricants d'équipements Caterpillar CAT.N et Deere DE.N en raison de l'augmentation des droits de douane sur certains des plus grands partenaires commerciaux des États-Unis.

Le Dow Jones Transportation Average .DJT confirme sa tendance baissière et termine en baisse de 25,9 % par rapport à son record de clôture ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD recule de 8%. Tesla TSLA.O chute alors que les livraisons du 1er trimestre manquent les estimations, fait volte-face après que Musk aurait quitté son rôle de partenaire dirigeant, mais termine la semaine dans le rouge

Les grands détaillants tels que Best Buy BBY et les fabricants de chaussures tels que Nike NKE.N sombrent après que Trump ait imposé une série de nouveaux tarifs douaniers réciproques sur les centres de production asiatiques Amazon.com AMZN.O augmente mercredi après qu'un fonctionnaire de l'administration a confirmé l'offre de la société pour TikTok . AMZN perd tout de même 11% sur la semaine ** Healthcare .SPXHC en baisse de 6,5%. Les fabricants de vaccins chutent suite à l'annonce du départ de , le plus haut responsable de la FDA en charge des vaccins. Moderna

MRNA.O plonge de 13% J&J JNJ.N chute après le rejet par un juge américain de l'accord de 10 milliards de dollars sur la poudre de bébé ** Les biens de consommation de base .SPLRCS chutent de 2,2%. Lamb Weston LW.N , rare point positif, se redresse après que les résultats de l'entreprise de produits de pommes de terre surgelés aient plu à Wall Street. LW enregistre un gain hebdomadaire de 9% ** Pendant ce temps, l'enquête AAII montre le plus grand pessimisme depuis la fin de la crise financière

** La performance du SPX depuis le début de l'année: