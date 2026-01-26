Semaine des actions américaines : L'inquiétude de l'Arctique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour graphique)

26 janvier - ** S&P 500 .SPX plonge de 0,4% pour la première perte de deux semaines depuis juin, alors que la campagne du Président Trump au Groenland ébranle les marchés

.N

** Dow .DJI en baisse de 0,5%, Nasdaq Composite .IXIC en baisse de 0,1% ** La 50-DMA du S&P 500 cède le mardi , mais un retournement rapide le mercredi permet au benchmark de repasser au-dessus ** La 100-DMA du Nasdaq s'avère une fois de plus résistante , ce qui conduit à un rebond sur les plus bas ** Les petites capitalisations ont eu le vent en poupe, bien qu'elles se soient refroidies le vendredi, le ratio Russell 2000

.RUT / SPX met fin à une série de 14 jours de victoires ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR atteint 4,313 %, son plus haut niveau depuis août, avant de redescendre dans la zone des 4,23 %, à peu près stable pour la semaine

** Une minorité de secteurs tremblent: les valeurs financières et l'immobilier sont les plus gelés, tandis que les matériaux et l'énergie se portent mieux ** Les valeurs financières .SPSY perdent 2,5%. Capital One

COF.N chute après l'annonce de l'acquisition de Brex pour 5 milliards de dollars et des résultats décevants

Les actions de la banque régionale bondissent grâce à leurs bénéfices, surpassant l'ensemble des valeurs financières

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK perd 2,9%, tandis que l'indice KBW des banques régionales .KRX recule de 0,1% ** L'immobilier .SPLRCR perd 2,4%. Prologis PLD.N , société de placement immobilier spécialisée dans les entrepôts, s'est redressée après avoir battu le chiffre d'affaires du 4ème trimestre , mais PLD a reculé de ~5% sur la semaine ** Les services publics .SPLRCU baissent de 2%. Les producteurs d'électricité, dont Constellation Energy CEG.O et Vistra VST.N , chutent alors que l'opérateur de réseau PJM dévoile son plan pour freiner la hausse de la demande d'électricité des centres de données ** Les valeurs industrielles .SPLRCI perdent 1,6%. Street View: Les moteurs de GE Aerospace GE.N construisent une piste haussière. Cependant, le titre perd ~10% sur la semaine ** Tech .SPLRCT en baisse de 0,8%. Intel INTC.O dégringole de 17% le vendredi après avoir déçu les prévisions du 1er trimestre alors qu'il peine à répondre à la demande de puces d'intelligence artificielle

L'indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 0,4% ** Soins de santé .SPXHC en hausse de 1,1%. Moderna MRNA.O augmente de ~17% sur la semaine alors que le vaccin contre le cancer montre des avantages à long terme dans l'étude sur le mélanome ** Services de communication .SPLRCL en hausse de 1,1%. Cependant, Netflix NFLX.O glisse car les inquiétudes liées à l'accord avec Warner Bros Discovery WBD.O l'emportent sur les résultats du 4ème trimestre ** Les matériaux .SPLRCM gagnent 2,6%. Les minières aurifères telles que Newmont NEM.N augmentent alors que la valeur refuge de l'or XAU= s'approche des 5 000 dollars l'once, stimulée par les tensions géopolitiques liées au Groenland et à la faiblesse du dollar

L'indice minier or/argent .XAU bondit de 10% ** Energy .SPNY bondit de 3,1%. Les entreprises de gaz naturel, dont Expand Energy EXE.O et EQT Corp EQT.N , gagnent du terrain grâce à l'envolée des contrats à terme , le froid extrême stimulant la demande de chauffage Le groupe suit les prix du pétrole à la hausse sur les commentaires de Trump sur l'"armada" iranienne, la panne kazakhe

O/R Le secteur de l'énergie est-il en train de s'enflammer pour une année 2026 forte? ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels ne voient que de légers gains pour toute l'année 2026 - AAII

** La performance du SPX depuis le début de l'année: