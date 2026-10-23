SEMAINE DE LA LME-Les cours du cuivre se fragmentent à mesure que les marchés se régionalisent, selon le CME

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* Le marché du cuivre se fragmente de plus en plus

* Le principe du « prix unique » n'est pas efficace

par Pratima Desai et Tom Daly

Le commerce mondial du cuivre se régionalise de plus en plus, les cours à New York et à Shanghai reflétant des fondamentaux locaux divergents en matière d’offre et de demande, ainsi que des changements politiques potentiels, a déclaré le responsable des métaux du groupe CME.

Même si la Bourse des métaux de Londres (LME) reste considérée comme la référence mondiale pour le cuivre CMCU3 , sa position dominante est remise en cause par la Comex, basée aux États-Unis et faisant partie du CME Group CME.O , ainsi que par la Bourse à terme de Shanghai.

« Nous vivons dans un monde où le marché est de plus en plus régionalisé et fragmenté… la réalité est qu’un prix unique pour tous n’est pas efficace », a déclaré Jin Hennig, responsable mondial des métaux chez CME Group, à Reuters lors d’un entretien en marge de la LME Week.

Cette évolution reflète également un marché du cuivre de plus en plus divisé par la menace de droits de douane sur les importations américaines, qui a propulsé les cours du cuivre sur le Comex HGc1 à un niveau record de 6,83 dollars la livre – soit 15.057 dollars la tonne métrique – le 22 septembre, soit une hausse de 50 % depuis le début de l’année 2025.

Depuis que le président américain Donald Trump a ordonné, en février de l’année dernière, l’ouverture d’une enquête sur l’éventualité de droits de douane, les cours du cuivre sur le Comex se sont généralement négociés au-dessus de ceux du LME, détenu par Hong Kong Exchanges and Clearing 0388.HK .

Cela a créé un écart de prix, ou une opportunité d’arbitrage, en faveur du cuivre du Comex, ce qui a incité les négociants et les producteurs à expédier de grandes quantités de ce métal – nécessaire aux véhicules électriques, aux infrastructures de réseau électrique et à la construction – vers les États-Unis.

En Chine, quant à eux, les négociants et les producteurs sont encouragés à se référer aux cours de la ShFE, que les sources du secteur considèrent comme plus représentatifs du marché du plus grand producteur et consommateur mondial de cuivre raffiné.

« La Bourse à terme de Shanghai représente le prix chinois, tandis que le cuivre du Comex représente le prix américain après dédouanement », a déclaré Mme Hennig. « Cela fonctionne bien, car cela donne au marché un outil pour évaluer et analyser la structure et les équilibres régionaux. »

Cela crée également des opportunités d’arbitrage entre Shanghai, New York et Londres, a-t-elle ajouté.

« Notre rôle en tant que place de marché est d’offrir aux participants la possibilité d’exprimer leur point de vue… c’est ce que représente notre cours du cuivre. »

Selon des sources du secteur, il sera difficile de réacheminer les plus de 700.000 tonnes de cuivre stockées dans les entrepôts agréés par le Comex, à moins que les cours du LME ne soient nettement supérieurs à ceux du Comex ou que les primes européennes – versées en plus des cours du LME pour le métal physique – n’augmentent suffisamment pour encourager les expéditions.