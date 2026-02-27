Semaine à venir à Wall St-Les perturbations liées à l'IA menacent les marchés, alors que les données sur l'emploi aux États-Unis sont attendues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis sont attendues le vendredi 6 mars

*

Broadcom et les détaillants publient leurs résultats alors que la saison des résultats du quatrième trimestre touche à sa fin

*

Les investisseurs sont attentifs aux développements de l'IA qui pourraient ébranler les actions

(Mises à jour avec les dernières données du marché dans les paragraphes 7,8) par Lewis Krauskopf

Les perspectives de perturbation des secteurs d'activité par l'intelligence artificielle devraient maintenir le marché boursier américain sur le qui-vive au cours de la semaine à venir, Wall Street cherchant à mieux comprendre comment la technologie émergente se répercutera sur l'économie. Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis sera en tête des données économiques attendues la semaine prochaine, tandis que Broadcom AVGO.O , acteur majeur du secteur des semi-conducteurs, figure parmi les rapports restants qui clôtureront la saison des bénéfices du quatrième trimestre.

Le potentiel perturbateur de l'IA a accaparé les investisseurs ces dernières semaines, les actions de secteurs tels que les logiciels, la gestion de patrimoine et les services immobiliers ayant été plombées par les craintes de bouleversements commerciaux.

"Il y a toujours ce va-et-vient entre ceux qui pourraient être les victimes et ceux qui sortiront gagnants parce qu'ils exploitent l'IA au lieu d'être remplacés par elle", a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef du marché chez Man Group.

"Il y a très peu de certitudes à ce sujet à l'heure actuelle, et je pense donc que cela restera une préoccupation."

Les cours des actions dans des domaines tels que les logiciels restent très sensibles aux développements liés à l'IA. Le rapport trimestriel très attendu de Nvidia NVDA.O n'a pas réussi à calmer les nerfs, les actions du géant des semi-conducteurs ayant chuté de plus de 5 % jeudi, ce qui a pesé sur le secteur technologique. Les investisseurs se demandent si les clients "hyperscalers" de Nvidia obtiendront des rendements suffisants pour justifier leurs dépenses massives en centres de données et autres infrastructures. Malgré les difficultés du secteur technologique, les gains réalisés cette année dans d'autres secteurs, tels que l'industrie et la consommation de base, ont contribué à soutenir les principaux indices boursiers.

La faiblesse des valeurs technologiques et financières a pesé sur les principales moyennes vendredi, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC affichant tous deux en février leur plus forte baisse mensuelle en pourcentage depuis près d'un an.

L'indice de référence S&P 500 était en hausse de 0,5 % depuis le début de l'année 2026 vendredi.

"Le marché américain des actions est en quelque sorte en fin de cycle, essayant de trouver les gagnants et les perdants de cette nouvelle technologie perturbatrice et faisant du surplace", a déclaré John Velis, stratège macro américain chez BNY.

L'EMPLOI EN FÉVRIER VA-T-IL RETROUVER LA VIGUEUR DE JANVIER?

Le rapport sur l'emploi américain de février, attendu le 6 mars, devrait faire état d'une augmentation de 60 000 emplois, selon un sondage Reuters. Ce rapport fait suite à celui de janvier, qui avait été étonnamment solide, avec une augmentation de 130 000 emplois et un taux de chômage tombant à 4,3 %.

Le rapport de janvier a apaisé les inquiétudes concernant l'affaiblissement du marché de l'emploi, mais "le souci est que janvier est un cas unique", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest Wealth Management.

"Nous avons vu un bon rapport sur l'emploi en janvier, mais nous avons également vu une année 2025 très faible pour le marché de l'emploi", a déclaré Hooper. "La question est donc de savoir ce que nous allons faire à partir de maintenant"

Les investisseurs chercheront également dans le rapport des indices sur la date de la prochaine baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Les contrats à terme sur les Fed funds suggèrent que la prochaine réduction aura lieu en juin ou en juillet, après que le mandat du président de la Fed Jerome Powell se soit achevé en mai et que son remplaçant désigné, Kevin Warsh, ait pris les rênes de l'institution.

La Fed a réduit ses taux l'année dernière face à l'affaiblissement du contexte de l'emploi, mais a interrompu le cycle d'assouplissement en janvier, et de solides données sur l'emploi pourraient inciter les investisseurs à repousser leurs attentes concernant de nouvelles réductions. Les investisseurs associent généralement la baisse des taux d'intérêt à la hausse des prix des actions et d'autres actifs.

Selon M. Velis de BNY, la réaction du marché aux données sur l'emploi sera révélatrice des facteurs les plus importants pour les investisseurs en actions. Par exemple, des données solides suivies d'une faible performance des actions "seront un signe que l'argument des taux est important", a déclaré M. Velis.

LES VENTES AU DÉTAIL ET LES BÉNÉFICES DE BROADCOM SONT ÉGALEMENT À L'ORDRE DU JOUR

D'autres publications économiques sont attendues au cours de la semaine prochaine, notamment des rapports sur l'activité des secteurs de la fabrication et des services. Le rapport sur les ventes au détail pour le mois de janvier est attendu le 6 mars.

Outre le rapport trimestriel de Broadcom mercredi, les résultats des détaillants Best Buy BBY.N et Target TGT.N sont attendus.

Wall Street est avide de toute preuve de l'impact de l'IA sur l'économie, qu'il soit positif ou négatif. Dans une interview accordée à Reuters cette semaine, le président sortant de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que les États-Unis pourraient entrer dans une période de chômage structurellement plus élevé, car les entreprises déploient des outils d'IA pour économiser de la main-d'œuvre. "Les changements technologiques majeurs provoquent à la fois de l'excitation et de l'anxiété", a déclaré Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Advisory Services, dans une note de recherche jeudi. "Plus récemment... l'optimisme a commencé à céder la place à une anxiété accrue et à des récits de plus en plus sombres concernant l'impact de l'IA sur le travail, la productivité et les résultats économiques."