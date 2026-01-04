Semaine à venir à Wall St-Les événements survenus au Venezuela et les données sur l'emploi devraient secouer les marchés boursiers à l'aube de l'année 2026

Le S&P 500 chute en fin d'année mais termine 2025 avec un gain de 16%

Les données sur l'emploi sont à la une des rapports économiques des prochains jours

La saison des bénéfices du quatrième trimestre et les données sur l'inflation se profilent également au cours d'un mois de janvier chargé

La première semaine complète de transactions de la nouvelle année pourrait secouer le marché boursier américain de son sommeil hivernal , les investisseurs analysant les développements rapides au Venezuela alors que les données mensuelles sur l'emploi sont imminentes.

Les actions ont reculé lors de la dernière séance de 2025, l'indice de référence S&P 500 .SPX tombant dans une perte mensuelle pour le mois de décembre. Mais l'indice a tout de même augmenté de plus de 16% en 2025, sa troisième année consécutive de gains à deux chiffres, tandis que l'indice Cboe Volatility

.VIX était juste au-dessus de son plus bas niveau de l'année.

Les volumes d'échanges étaient faibles à la fin de l'année 2025, mais le début de la nouvelle année pourrait être mouvementé.

Dans les événements dramatiques du week-end, le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il plaçait le Venezuela sous contrôle américain temporaire après que les États-Unis ont capturé le président Nicolas Maduro.

Les investisseurs ont déclaré que de tels développements dans le pays riche en pétrole soulevaient des inquiétudes concernant les risques géopolitiques, et que toute volatilité des prix du pétrole se répercuterait sur les actifs.

Les investisseurs attendent également d'autres événements dramatiques avec une décision imminente de la Cour suprême des États-Unis sur les tarifs douaniers de Trump, ainsi que son choix d'un nouveau président de la Réserve fédérale, et la saison des résultats des entreprises américaines est à nos portes.

Lors de la première séance de l'année 2026, vendredi, le S&P 500 a enregistré un léger gain grâce à la hausse des actions du secteur des semi-conducteurs.

Bien que l'indice de référence soit proche de ses records, il oscille autour de son niveau de fin octobre, a déclaré Matthew Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak.

"Le marché est à la recherche d'une direction", a déclaré M. Maley. "Nous sortons de ces fourchettes et cela va donner aux gens soit beaucoup de confiance, soit beaucoup d'inquiétude, selon le sens dans lequel cela se passe.""

LES DONNÉES SUR L'EMPLOI POURRAIENT ENVOYER DES SIGNAUX SUR LES TAUX

Les données sur l'emploi attendues le 9 janvier pourraient donner un coup de fouet dans un sens ou dans l'autre. Les inquiétudes concernant la faiblesse du marché du travail ont incité la Fed à abaisser les taux d'intérêt lors de chacune de ses trois dernières réunions de 2025, alors que la banque centrale américaine jongle avec ses objectifs de plein emploi et de maîtrise de l'inflation.

La baisse des taux a soutenu les actions, mais l'ampleur des nouvelles réductions en 2026 n'est pas claire. Lors de la dernière réunion de décembre, les responsables de la Fed étaient divisés sur la voie à suivre en matière de politique monétaire. L'inflation reste supérieure à l'objectif annuel de 2 % fixé par la Fed.

Le taux de référence se situant entre 3,5 % et 3,75 %, les contrats à terme sur les Fed funds suggèrent peu de chances d'une réduction lors de la prochaine réunion fin janvier, mais près de 50 % de chances d'une réduction d'un quart de point en mars.

"Le ralentissement du marché de l'emploi a vraiment donné à la Fed une bonne raison de changer son point de vue sur la réduction des taux", a déclaré Eric Kuby, directeur des investissements chez North Star Investment Management à Chicago.

Dans le même temps, les investisseurs craignent qu'un rapport trop faible ne soit le signe d'une inquiétude économique plus grande que ce que les marchés anticipent aujourd'hui.

Selon un sondage Reuters, l'emploi pour le mois de décembre devrait avoir augmenté de 55 000 postes. Le nombre d'emplois a augmenté de 64 000 en novembre, mais le taux de chômage de 4,6 % n'a jamais été aussi élevé depuis plus de quatre ans.

"Si l'emploi () commence à baisser de manière significative, cela indiquera que la récession est beaucoup plus proche qu'on ne le pense", a déclaré M. Maley.

L'INFLATION ET LES BÉNÉFICES DU QUATRIÈME TRIMESTRE SONT ÉGALEMENT EN VUE

Les autres données de la semaine prochaine comprennent l'activité des secteurs de la fabrication et des services, ainsi que les offres d'emploi et d'autres données relatives au marché du travail. Les publications économiques reviennent à des calendriers plus normaux après une fermeture du gouvernement de 43 jours qui a retardé ou annulé de nombreux rapports clés.

Un rapport très suivi sur les tendances de l'inflation, l'indice mensuel des prix à la consommation aux États-Unis, doit être publié le 13 janvier.

"Tout ce qui a trait à l'activité économique sous-jacente et à l'inflation va vraiment attirer l'attention du marché", a déclaré Scott Wren, stratège principal du marché mondial à l'Institut d'investissement Wells Fargo.

Une croissance économique modeste et une inflation modérée constituent "un environnement favorable aux actions et aux actifs à risque en général", a-t-il ajouté.

Les investisseurs se préparent à la saison des bénéfices du quatrième trimestre, avec les résultats de JPMorgan JPM.N attendus le 13 janvier, parmi d'autres rapports bancaires majeurs cette semaine.

Les actions se négociant à des valorisations historiquement élevées, les investisseurs misent sur une forte croissance des bénéfices. Selon les données du LSEG IBES, les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient augmenter de 13 % en 2025 et de 15,5 % en 2026.

"Pour justifier un investissement dans le S&P 500 aux niveaux actuels, il faut croire en une combinaison de bonne et très bonne croissance des bénéfices et de confiance continue des investisseurs dans les conditions économiques et la politique macroéconomique", a déclaré Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research, dans une note de recherche.