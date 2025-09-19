Semaine à venir à Wall St-Les actions américaines dans le secteur de l'immobilier s'améliorent alors que la Fed recommence à réduire ses taux d'intérêt

L'indice des valeurs immobilières surpasse le marché au troisième trimestre

Le taux hypothécaire à 30 ans est au plus bas depuis octobre 2024

Les données économiques de la semaine prochaine comprennent les ventes de logements neufs et existants

par Lewis Krauskopf

Alors que la Réserve fédérale américaine recommence à réduire ses taux d'intérêt, les actions du secteur du logement sont l'un des secteurs du marché boursier qui pourraient en bénéficier, et elles se sont redressées ces dernières semaines alors que les marchés anticipaient un nouvel assouplissement monétaire.

Mercredi, la banque centrale américaine a abaissé son taux de référence pour la première fois depuis décembre et a indiqué que d'autres réductions suivraient pour tenter de soutenir un marché de l'emploi chancelant.

La décision de la Fed devrait aider les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, tels que les petites capitalisations et les actions du secteur de la consommation discrétionnaire. Les actions des constructeurs de maisons pourraient également bénéficier si l'assouplissement monétaire se traduit par une baisse des taux hypothécaires et une activité économique plus robuste qui aide le secteur de l'immobilier en difficulté, selon les investisseurs.

"La Fed relance le cycle d'assouplissement", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en investissements mondiaux chez Edward Jones. "Si l'on considère les secteurs susceptibles d'en bénéficier, les constructeurs de maisons en font partie."

Le S&P 500 .SPX a terminé vendredi à des niveaux record, en hausse de plus de 13 % sur l'année, après que la Fed a réduit son taux de référence d'un quart de point de pourcentage pour le ramener dans la fourchette de 4 à 4,25 %. Jeudi, le Russell 2000

.RUT , un indice de petite capitalisation, a clôturé à un niveau record pour la première fois depuis près de quatre ans.

Certains investisseurs espèrent que le redémarrage de l'assouplissement monétaire stimulera les actions sensibles à l'économie, élargissant le leadership du marché au-delà des sociétés technologiques à forte capitalisation qui ont tiré les indices vers le haut.

L'indice PHLX Housing .HGX a bondi de 15 % depuis le début du trimestre, contre un gain de plus de 7 % pour le S&P 500, bien que la jauge immobilière reste inférieure à l'indice boursier de référence depuis le début de l'année.

Parmi les principaux gagnants de ce trimestre figurent DR Horton DHI.N , en hausse de plus de 30 %, ainsi que KB Home

KBH.N et Toll Brothers TOL.N , qui ont tous deux progressé de plus de 20 %. Les détaillants de produits de rénovation Lowe's

LOW.N et Home Depot HD.N sont en hausse d'environ 20 % et 13 % jusqu'à présent pour le trimestre.

La Mortgage Bankers Association a déclaré cette semaine que le taux contractuel d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans est tombé à 6,39 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 12 septembre, soit le taux le plus bas depuis début octobre 2024, tandis que les analystes de Keefe, Bruyette & Woods prévoient que les taux hypothécaires pourraient approcher les 6 % d'ici la fin de l'année.

La décision de la Fed d'abaisser les taux d'intérêt intervient dans un contexte de difficultés sur le marché du logement. La construction de maisons individuelles aux États-Unis a plongé à son plus bas niveau depuis près de deux ans et demi en août, selon des données publiées mercredi. Le président de la Fed, Jerome Powell, a qualifié l'activité du secteur du logement de "faible" lors d'une conférence de presse après la décision de politique générale de la banque centrale.

"Si vous pouvez faire baisser certains de ces taux hypothécaires, peut-être que cela redonnera un peu de vie au marché du logement", a déclaré Jack Janasiewicz, stratégiste principal de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions, ajoutant que faire baisser les taux hypothécaires dans la fourchette de 5 % était un seuil important.

Les investisseurs ont mis en garde contre le fait qu'une baisse du taux des fonds fédéraux pourrait ne pas réduire les taux hypothécaires dans la même mesure, car les taux hypothécaires sont davantage liés au rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , qui est influencé par des facteurs plus généraux. Le rendement du Trésor à 10 ans se situait dernièrement autour de 4,13 %, en baisse par rapport aux 4,6 % de mai.

L'ampleur des réductions de taux de la Fed cette année reste incertaine, car la persistance d'une inflation soutenue pourrait inciter la banque centrale à maintenir les taux à un niveau plus élevé.

Les données de la semaine prochaine apporteront des éclaircissements sur le marché du logement, notamment sur les ventes de logements existants et neufs.

"Un bon chiffre d'affaires dans le secteur du logement est généralement favorable à l'activité économique", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest Wealth Management. "Nous aimerions donc voir ces chiffres augmenter régulièrement."

Les données économiques de la semaine prochaine comprennent une mise à jour du produit intérieur brut du deuxième trimestre, des rapports sur les secteurs de la fabrication et des services, ainsi que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, un indicateur d'inflation très surveillé, tandis que les investisseurs suivront également les remarques de Powell, mardi.

La banque centrale ayant indiqué qu'elle n'était pas sur une voie préétablie et les membres de la Fed n'étant pas d'accord sur la trajectoire attendue des taux, "cela signifie probablement qu'il y aura de la volatilité autour des données économiques à venir - en particulier les données sur le marché du travail et l'inflation", a déclaré Seth Basham, directeur de la recherche sur les actions chez Wedbush, dans une note.