Semaine à venir à Wall St-La division interne de la Fed met l'accent sur l'orientation des taux de Powell et les dissidences

Les divisions internes de la Fed sur la baisse des taux d'intérêt attirent l'attention des investisseurs

Les marchés évaluent à 84 % la probabilité d'une baisse d'un quart de point

Les conseils et la dissidence de Powell sont observés à la recherche d'indices sur la future politique de la Fed

La réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine devrait être l'une des plus controversées depuis des années, et les investisseurs se concentrent sur le degré de division des décideurs politiques sur une réduction attendue des taux d'intérêt et sur ce que le président Jerome Powell signale sur la voie à suivre.

Cinq des 12 membres votants du Federal Open Market Committee ont exprimé leur opposition ou leur scepticisme à l'égard d'un nouvel assouplissement , tandis que trois membres du Conseil des gouverneurs, basé à Washington, sont favorables à une réduction.

Le FOMC n'a pas eu trois dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne s'est produit que neuf fois depuis 1990.

Cette division place les dissidences sous un microscope alors que les investisseurs recherchent des signaux lors de la réunion de mardi-mercredi sur l'orientation de la politique de la Fed et la dynamique interne.

"La Fed semble être plus divisée qu'elle ne l'a été depuis très, très longtemps, et le degré de division sera intéressant car il donnera une idée de l'orientation que la Fed pourrait prendre à l'avenir", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments.

M. Rosen a ajouté que l'incertitude découle de la difficulté pour la Fed de trouver un équilibre entre son double objectif de plein emploi et de stabilité de l'inflation.

L'inflation, mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, a répondu aux attentes vendredi, tandis que le moral des consommateurs américains s'est amélioré en décembre. Ces rapports n'ont pas modifié les attentes d'une réduction la semaine prochaine.

Les données économiques de jeudi ont montré que les demandes d'allocations chômage sont tombées la semaine dernière à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans , atténuant les craintes d'une forte détérioration du marché du travail et alimentant les attentes d'une réduction des taux. Une estimation de la Fed de Chicago a suggéré que le taux de chômage s'est maintenu à près de 4,4 % en novembre.

Les marchés évaluent à84 % les chances d'une réduction d'un quart de point lors de la réunion de la semaine prochaine, selon les données de LSEG.

La Fed a abaissé son taux directeur pour la dernière fois le 29 octobre, dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % contre 4,00 % à 4,25 %, ce qui représente la deuxième réduction consécutive de 25 points de base cette année.

Powell a ensuite secoué les marchés en déclarant que la probabilité d'une réduction en décembre n'était "pas acquise ". Les actions ont inversé leurs gains après ce commentaire, car de nombreux investisseurs avaient estimé qu'une baisse des taux était une affaire entendue.

Jeremiah Buckley, gestionnaire de portefeuille d'actions chez Janus Henderson, a déclaré que la réunion de décembre n'a pas beaucoup d'importance pour les marchés à long terme. "Certes, il pourrait y avoir une certaine volatilité à court terme, mais ce qu'ils feront au cours du premier semestre 2026, je pense, importe plus que le mois de décembre", a-t-il ajouté.

L'indice de référence de Wall Street, le S&P 500 .SPX , a progressé de 16,6 % depuis le début de l'année. Tony Roth, CIO, Wilmington Trust, ne s'attend pas à ce que les actions évoluent beaucoup si la Fed procède à une réduction.

"Le mouvement de la Fed est vraiment intégré à ce stade. Il ne s'agira plus que des orientations de la Fed", a déclaré M. Roth. "Et je pense qu'ils seront assez prudents. Ils parleront de leur dépendance vis-à-vis des données."

L'accumulation de données économiques complique les délibérations de la Fed. La fermeture du gouvernement pendant 43 jours, la plus longue de l'histoire, a retardé la publication des chiffres de l'emploi de novembre jusqu'au 16 décembre, après la réunion des décideurs politiques. Le taux de chômage du mois d'octobre restera inconnu , car la fermeture du gouvernement a empêché la collecte des données de l'enquête auprès des ménages utilisée pour le calculer.

Bien qu'un peu anciennes, les données de l'enquête sur les offres d'emploi et les mouvements de main-d'œuvre, attendues le 9 décembre, donneraient aux marchés un aperçu des tendances de l'emploi en octobre - en particulier des licenciements - dans le contexte actuel de faibles embauches et de faibles licenciements.

Certains observateurs ne croient pas que les chances d'une réduction soient aussi élevées que les marchés le laissent entendre, et s'intéressent davantage aux déclarations de Powell et à la proximité du vote sur la politique monétaire.

"Nous ne pensons pas que quelque chose soit encore définitif", a déclaré David Seif, économiste en chef pour les marchés développés chez Nomura. "Je pense donc que le marché sous-évalue le risque que la Fed décide de ne pas baisser ses taux lors de la réunion de décembre."

M. Seif a déclaré que ce qui serait intéressant "en particulier dans le cas d'une réduction, c'est l'ampleur des dissensions". Avec la rotation des quatre présidents régionaux, leur position révélera le degré d'indépendance qu'ils ont l'intention d'affirmer et la pression qu'ils exerceront sur la Fed.

"Parce que cela signale vraiment non seulement ce qu'ils sont prêts à faire contre le président Powell, mais aussi ce qu'ils sont prêts à faire contre le successeur de Powell en tant que président. Nous essayons vraiment de comprendre à quel point le modèle de la Fed est en train de se transformer en une situation beaucoup plus simple avec une personne, un vote."