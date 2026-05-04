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Selon Wall Street, les inquiétudes concernant l'insuffisance hépatique liée au médicament amaigrissant d'Eli Lilly relèvent d'une réaction excessive
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** La base de données FAERS de la FDA américaine fait état d'un cas signalé d'insuffisance hépatique lié au Foundayo, le nouveau médicament oral à base de GLP-1 d'Eli Lilly LLY.N

** Toutefois, un porte-parole de LLY a déclaré à Reuters que ce cas n'était “pas raisonnablement lié à Foundayo”

** L'action LLY a initialement chuté jusqu'à 3% en pré-ouverture à la suite d'une note d'Evercore ISI concernant ce cas, mais a récupéré la majeure partie de ses pertes pendant les heures de marché

** Evercore ISI a précisé que le patient était un homme de 56 ans ayant souffert d'une insuffisance hépatique, et a mis en garde contre le fait de considérer “ce cas isolé d'insuffisance hépatique de manière isolée”

** “De tels cas ont tendance à se produire également avec d’autres GLP en raison de divers facteurs de confusion” – Evercore ISI

** Les analystes de Wall Street qualifient les inquiétudes relatives à la sécurité hépatique de “réaction excessive”

** Le dernier rebondissement concernant le FAERS de Foundayo agite les esprits, mais il s'agit probablement, au mieux, de sensationnalisme – analystes de Citi

** Les analystes de RBC notent que Mounjaro et Ozempic comptent chacun plus de 30 cas d’insuffisance hépatique dans le FAERS, ce qui donne l’impression qu’il s’agit d’un “bruit de fond, et non d’un signal de sécurité mécanistique”

** Sans l'historique complet du patient, on ne peut pas attribuer cet événement à Foundayo – Analystes de la Deutsche Bank

** L'action Lilly est en légère baisse à 962.70 dollars en fin de matinée

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 17:58:31.

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