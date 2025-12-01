Selon une source, Warner Bros Discovery recevrait une offre essentiellement en numéraire de la part de Netflix

(Modification de la source et ajout d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Warner Bros Discovery WBD.O a reçu une deuxième série d'offres, dont une offre essentiellement en numéraire de Netflix NFLX.O , dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait se conclure dans les jours ou les semaines à venir, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier.

Les banquiers de Paramount Skydance PSKY.O , Comcast

CMCSA.O et Netflix ont travaillé pendant le week-end sur des offres améliorées pour tout ou partie de Warner Bros, a ajouté la source.

Les offres sont contraignantes, ce qui permet au conseil d'administration d'approuver rapidement un accord si les conditions sont remplies, bien qu'elles n'aient pas été qualifiées de définitives, a précisé la personne.

Netflix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters, tandis que Warner Bros Discovery s'est refusé à tout commentaire. Bloomberg News a été le premier à faire état de ce développement.

La semaine dernière, Warner Bros a demandé aux soumissionnaires de présenter des offres améliorées avant le 1er décembre, après avoir reçu les offres préliminaires de rachat de Paramount Skydance, Comcast et Netflix.

Reuters a rapporté en exclusivité que le conseil d'administration de Warner Bros Discovery avait rejeté l'offre de Paramount, essentiellement en numéraire, qui s'élevait à près de 24 dollars par action, ce qui valorisait la société à 60 milliards de dollars, et avait annoncé publiquement qu'il évaluerait les options stratégiques pour le studio.

En octobre, la société mère de HBO et de CNN a déclaré qu'elle étudiait ses options de vente .

Toute transaction potentielle impliquant Warner Bros Discovery renforcerait la consolidation du secteur des médias après la fusion de 8,4 milliards de dollars entre Skydance Media et Paramount Global, qui a mis fin à un processus laborieux marqué par un contrôle politique et des inquiétudes des actionnaires.

Le studio à l'origine des franchises cinématographiques "Harry Potter" et DC Comics a annoncé en juin son intention de se scinder en deux unités, l'une centrée sur le studio et l'autre sur le câble, d'ici l'année prochaine, afin de séparer son activité croissante de diffusion en continu de son unité de réseau câblé, qui est à la traîne.