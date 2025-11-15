Selon une source, Warburg et Permira sont en pourparlers pour racheter Clearwater Analytics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sociétés mondiales de capital-investissement Warburg Pincus et Permira sont en pourparlers pour racheter le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics

CWAN.N , a déclaré vendredi à Reuters une source au fait du dossier.

Clearwater, basé à Boise, Idaho, fabrique des logiciels qui aident les entreprises à gérer leurs portefeuilles d'investissement.

Un accord entre les deux sociétés de rachat, qui ont contribué à l'introduction en bourse de Clearwater en 2021, pourrait prendre plusieurs semaines, a déclaré la source.

Bloomberg News a rapporté sur les pourparlers plus tôt dans la journée de vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Warburg Pincus, Permira et Clearwater Analytics Holdings n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Clearwater, qui est entrée en bourse en 2021 avec une évaluation de 5,5 milliards de dollars, avait une capitalisation boursière d'environ 5,63 milliards de dollars à la clôture de vendredi, selon les calculs de LSEG.