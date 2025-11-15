Selon une source, Warburg et Permira sont en pourparlers pour racheter Clearwater Analytics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un contexte dans le dernier paragraphe) par Milana Vinn
Les sociétés mondiales de capital-investissement Warburg Pincus et Permira sont en pourparlers pour racheter le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics
CWAN.N , a déclaré vendredi à Reuters une source au fait du dossier.
Clearwater, basé à Boise, Idaho, fabrique des logiciels qui aident les entreprises à gérer leurs portefeuilles d'investissement.
Un accord entre les deux sociétés de rachat, qui ont contribué à l'introduction en bourse de Clearwater en 2021, pourrait prendre plusieurs semaines, a déclaré la source.
Bloomberg News a rapporté sur les pourparlers plus tôt dans la journée de vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.
Warburg Pincus, Permira et Clearwater Analytics Holdings n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
Clearwater, qui est entrée en bourse en 2021 avec une évaluation de 5,5 milliards de dollars, avait une capitalisation boursière d'environ 5,63 milliards de dollars à la clôture de vendredi, selon les calculs de LSEG.
