Selon une source, Pfizer envisage d'adoucir son offre pour le fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La guerre des enchères se poursuit entre Pfizer et Novo Nordisk pour l'acquisition d'une société de biotechnologie spécialisée dans l'obésité

L'avocat de Pfizer affirme que l'offre de Novo est illégale et présente des risques réglementaires

Novo défend la structure de l'opération et engage des discussions avec la FTC

(Ajoute les délais de l'offre et le contexte dans les paragraphes 2-3, 5-8) par Sabrina Valle et Tom Hals

Pfizer PFE.N prévoit d'adoucir son offre pour Metsera MTSR.O , a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier, après qu'un juge a rejeté sa demande de bloquer l'offre de 10 milliards de dollars du fabricant de médicaments rival Novo Nordisk pour la société de biotechnologie.

Pfizer mène une course contre la montre pour sauver son rachat de Metsera, après une dramatique guerre d'enchères privée avec Novo NOVOb.CO au sujet de la start-up qui développe des traitements GLP-1 de nouvelle génération contre l'obésité. L'accord de fusion de Pfizer avec Metsera expirerait à minuit ET (0500 GMT) sans une meilleure offre.

La compétition a débuté discrètement en janvier, lorsque Novo a fait une offre de 2 milliards de dollars pour Metsera. Les négociations se sont intensifiées en coulisses, mais la bataille n'est devenue publique que la semaine dernière, lorsque Novo a lancé une offre non sollicitée - sa septième - qui menaçait l'accord de 7,3 milliards de dollars précédemment annoncé par Pfizer .

Ce qui semblait être une affaire conclue pour Pfizer s'est rapidement effondré. Pfizer et Novo ont augmenté leurs offres cette semaine et le combat de mercredi s'est intensifié d'heure en heure, alors que les deux entreprises se disputent la position sur ce que certains analystes prévoient être un marché de médicaments contre l'obésité de 150 milliards de dollars d'ici le début de la prochaine décennie.

Le Wall Street Journal avait déjà annoncé la nouvelle de l'offre imminente de Pfizer.

REVERS POUR LES DEUX SOUMISSIONNAIRES MERCREDI

Pfizer et Novo ont tous deux essuyé des revers mercredi.

Un juge du Delaware a rejeté mercredi la demande de Pfizer visant à empêcher temporairement Metsera de mettre fin à son accord de fusion et d'accepter l'offre de 10 milliards de dollars de Novo.

Plus tôt dans la journée, le principal organisme américain de réglementation du commerce a déclaré que la structure de l'offre de Novo pour Metsera pourrait être contraire à la législation antitrust américaine si les entreprises ne déposaient pas de demande d'examen préalable à la fusion.

Le fabricant danois de médicaments estime que son offre - qui comprend la moitié du paiement initial mais reporte le contrôle des voix à un stade ultérieur - est conforme aux exigences réglementaires et laisse du temps pour l'examen réglementaire, a déclaré une personne proche de la situation.

Daniel Guarnera, directeur du bureau de la concurrence de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, a indiqué aux équipes juridiques des parties, dans une lettre rendue publique mercredi, que la santé publique pourrait pâtir de la structure de la fusion proposée, Metsera recevant d'importants paiements initiaux en échange d'une limitation de son indépendance.

Il a ajouté que l'accord pourrait enfreindre les dispositions de la loi antitrust américaine si les parties prenaient des mesures en vue de conclure l'accord sans examen réglementaire préalable.

DÉFIS RÉGLEMENTAIRES

Novo tente de récupérer sa position autrefois dominante dans les médicaments contre l'obésité, qu'il a perdue au profit d'Eli Lilly LLY.N , tandis que Pfizer tente de surmonter ses échecs passés sur ce marché.

Lors des plaidoiries de mercredi, l'avocat de Pfizer, Jonathan M. Moses du cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a déclaré que l'offre de Novo était illégale et qu'elle comportait des risques susceptibles d'être bloqués par les autorités de régulation. Mais le tribunal a rejeté la demande de Pfizer.

La lettre de M. Guarnera marque la deuxième intervention de la FTC au cours des négociations. Peu après l'offre surprise de Novo la semaine dernière, Pfizer a reçu une autorisation antitrust anticipée de la FTC.

NOVO DÉFEND LA STRUCTURE DE L'OPÉRATION

En réponse à la FTC, Novo a déclaré que "la structure de l'opération est conforme aux lois antitrust" et qu'elle est en train de discuter des questions soulevées dans la lettre de la FTC.

M. Guarnera a exhorté les entreprises à coopérer plutôt que de risquer des amendes civiles journalières.

"Metsera, ses actionnaires et ses employés pourraient être moins incités à poursuivre leurs efforts de développement pour commercialiser leurs produits pharmaceutiques", a-t-il écrit.

Metsera n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Mardi, Novo Nordisk et Pfizer ont tous deux relevé leurs offres pour Metsera.

L'offre révisée de Novo comprend un paiement initial de 62,20 dollars par action, ainsi que 24 dollars supplémentaires en fonction des étapes futures. En réponse, Pfizer a porté sa proposition à 70 dollars par action, ce qui porte son évaluation totale de la société de biotechnologie à 8,1 milliards de dollars.

L'action Metsera a chuté de 2,5 % mercredi, à 71,38 dollars, mais est remontée à 76 dollars après les heures d'ouverture du marché.

Les actions de Novo ont clôturé en Europe en baisse de 4,5 % mercredi. Pfizer a terminé en hausse de 1,3 %.