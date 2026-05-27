Selon une source, Perella Weinberg s'apprêterait à supprimer 10 % de ses effectifs dans le cadre d'une réorganisation stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de conseil financier Perella Weinberg Partners PWP.O a annoncé mercredi qu'elle allait licencier environ 10 % de ses effectifs, dont 12 associés, dans le cadre d'une réaffectation stratégique des ressources, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

* Ces licenciements concerneront environ 60 employés, dont certains associés du bureau de Los Angeles de la société, a précisé la source. La société procède également à la nomination de certains cadres supérieurs à des postes de vice-présidents.

* Ces changements ne visent pas principalement à réduire les coûts, mais ont pour but de réorienter les capitaux et les investissements vers des secteurs à plus forte croissance, a ajouté la source.

* Le cabinet avait déjà entrepris des efforts de restructuration similaires en 2023 et 2020.