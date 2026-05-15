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Selon une source, OpenAI étudierait les voies de recours juridiques à l'encontre d'Apple
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 00:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau: ajouts de commentaires d'une source proche du dossier)

Le partenariat de deux ansentre Apple

AAPL.O et OpenAI est devenu tendu, la start-up spécialisée dans l'IA ne parvenant pas à tirer les bénéfices escomptés de son accord avec le fabricant d'iPhone et préparant une éventuelle action en justice, a déclaré jeudi une source proche du dossier.

OpenAI souhaitait résoudre ses différends avec Apple sans recourir à la justice, mais ses avocats travaillent activement avec un cabinet juridique externe sur une série d'options, a déclaré la source. Ces options comprennent la notification à Apple d'une rupture de contrat sans pour autant engager de poursuites judiciaires, a précisé la source, confirmant ainsi un article de Bloomberg News sur les délibérations internes d'OpenAI.

Apple n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En 2024, Apple a annoncé l'intégration de sa technologie « Apple Intelligence » dans l'ensemble de ses applications, y compris Siri, ainsi que l'intégration du chatbot ChatGPT d'OpenAI sur ses appareils .

Ce partenariat permet aux utilisateurs d'accéder aux résultats de ChatGPT via Siri, tandis que les utilisateurs d'iPhone peuvent également souscrire à un abonnement ChatGPT directement depuis le menu des paramètres iOS.

OpenAI estimait que cet accord stimulerait les abonnements à ChatGPT et conduirait à une intégration plus poussée dans les applications Apple, mais la relation s'est détériorée, selon le rapport, qui ajoute que les tentatives d'OpenAI pour renégocier l'accord sont au point mort.

Bloomberg News a rapporté ce mois-ci qu'Apple allait permettre aux utilisateurs de choisir parmi des modèles d'IA tiers et qu'OpenAI pourrait perdre son rôle unique au sein des logiciels d'Apple.

Apple teste actuellement des intégrations avec Claude d'Anthropic et Google Gemini dans le cadre de cette initiative, selon le rapport.

Le fait qu'Apple s'ouvre à d'autres fournisseurs d'IA n'est pas à l'origine de l'action en justice de la société, a confirmé la source, carle partenariat n'était pas censé être exclusif dès le départ.

Gemini de Google devrait équiper la version remaniée de Siri prévue cette année. Apple doit tenir sa conférence annuelle des développeurs de logiciels , en juin, où elle devrait dévoiler plus de détails sur ses projets en matière d'IA.

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