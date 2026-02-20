Selon une source, Nvidia serait sur le point d'investir 30 milliards de dollars dans le méga tour de table d'OpenAI

(Mise à jour des sources d'information au paragraphe 1, réécriture de l'ensemble du texte) par Carlos Méndez et Krystal Hu

Nvidia NVDA.O est sur le point de finaliser un investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, alors que le fabricant de puces s'apprête à prendre une participation dans l'un de ses plus gros clients, a déclaré une personne familière avec le sujet.

L'investissement fait partie d'une levée de fonds dans laquelle OpenAI cherche à obtenir plus de 100 milliards de dollars, a déclaré cette personne. Cela valoriserait le fabricant de ChatGPT à environ 830 milliards de dollars et représenterait l'une des plus importantes levées de fonds privées jamais enregistrées.

SoftBank Group 9984.T et Amazon AMZN.O sont également susceptibles de participer à ce tour de table, a précédemment rapporté Reuters .

L'investissement mettrait en évidence les relations de plus en plus imbriquées entre les grandes entreprises technologiques qui font la course pour construire des systèmes d'IA avancés, alors que les fournisseurs de puces, les fournisseurs de cloud et les développeurs de modèles approfondissent leurs liens financiers et stratégiques.

Il remplacerait un engagement annoncé en septembre selon lequel Nvidia investirait jusqu'à 100 milliards de dollars pour soutenir l'utilisation par OpenAI de ses puces dans les centres de données, a rapporté le Financial Times jeudi.

Contacté par Reuters, Nvidia n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le fabricant de puces avait prévu d'investir une première tranche de 10 milliards de dollars une fois que les deux parties auraient conclu un accord définitif pour l'achat de systèmes Nvidia par OpenAI, a rapporté Reuters en septembre. L'accord a finalement pris beaucoup plus de temps que les deux parties ne l'avaient prévu, a déclaré cette personne jeudi.

OpenAI devrait utiliser une grande partie des capitaux frais pour acheter les puces de Nvidia, qui alimentent la formation et le déploiement de ses modèles d'intelligence artificielle, a déclaré la personne, refusant d'être identifiée car elle n'était pas autorisée à s'exprimer publiquement sur le sujet.