Selon une source, Nvidia s'apprêterait à lever 20 milliards de dollars via une émission d'obligations aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saeed Azhar

Nvidia NVDA.O va lever 20 milliards (XX milliards d'euros) de dollars grâce à une émission obligataire en sept tranches aux États-Unis, a déclaré lundi une source à Reuters.