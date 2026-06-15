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Selon une source, Nvidia s'apprêterait à lever 20 milliards de dollars via une émission d'obligations aux États-Unis
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saeed Azhar

Nvidia NVDA.O va lever 20 milliards (XX milliards d'euros) de dollars grâce à une émission obligataire en sept tranches aux États-Unis, a déclaré lundi une source à Reuters.

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