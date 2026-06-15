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Selon une source, Nvidia s'apprêterait à lever 20 milliards de dollars dans le cadre de sa première émission d'obligations d'entreprise depuis cinq ans
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la levée de fonds aux paragraphes 2, 3 et 8, ainsi que des informations contextuelles tout au long du texte) par Saeed Azhar et Zaheer Kachwala

NVDA.O , Nvidia, va lever 20 milliards de dollars via une émission obligataire aux États-Unis, a déclaré lundi une source à Reuters, faisant appel au marché obligataire pour financer les besoins en capitaux considérables liés à la production de puces d'IA de pointe.

Le leader des puces d'IA n'a pas eu recours au marché obligataire de qualité « investment grade » depuis cinq ans, après avoir levé 5 milliards de dollars en juin 2021, a déclaré la source proche du dossier, qui a souhaité rester anonyme car le projet est encore confidentiel.

L'émission se compose de sept tranches de titres, dont l'échéance s'étend jusqu'en 2056, selon une fiche de conditions consultée par Reuters. Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les grandes entreprises technologiques ont indiqué que leurs dépenses en matière d'IA ne ralentiraient pas, les dépenses combinées devant dépasser les 700 milliards de dollars cette année , contre environ 400 milliards de dollars en 2025.

Meta META.O a déposé en octobre une demande pour son plus important emprunt obligataire, pouvant atteindre 30 milliards de dollars , tandis qu'Alphabet GOOGL.O a dévoilé le mois dernier son intention de vendre pour la première fois des obligations libellées en yens japonais .

Bien que Nvidia ne construise pas de centres de données à grande échelle, ses puces, qui équipent ces serveurs, font l'objet d'une demande effrénée de la part d'entreprises cherchant à entraîner et à exécuter des modèles de plus en plus avancés.

Afin de suivre le rythme de l'évolution rapide du secteur de l'IA, Nvidia a investi massivement dans la conception des processeurs les plus avancés, lançant désormais chaque année une nouvelle gamme de puces, chacune dotée de capacités d'IA supérieures à la précédente.

La société dispose de 13,24 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au terme du trimestre clos en avril 2026. Elle a l'intention d'utiliser le produit de l'émission à des fins générales, notamment pour le remboursement et le refinancement des obligations en circulation, selon la fiche de conditions.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'opération. L'action Nvidia a progressé de 2,5% en début de séance.

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GOLDMAN SACHS GR
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JPMORGAN CHASE
321,680 USD NYSE +0,35%
META PLATFORMS
588,1300 USD NASDAQ +3,73%
MORGAN STANLEY
217,525 USD NYSE +1,63%
NVIDIA
209,5751 USD NASDAQ +2,14%
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