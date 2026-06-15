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OpenAI obtient le rejet de la plainte pour vol de secrets d'affaires déposée par xAI, la société de Musk
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, une juge fédérale a rejeté une plainte déposée par xAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk , qui accusait OpenAI, la société rivale de Sam Altman, d'avoir volé ses secrets d'affaires.

La juge fédérale Rita Lin, à San Francisco, a déclaré que xAI n'avait pas démontré qu'OpenAI avait incité l'ancien ingénieur de xAI, Xuechen Li, à détourner des secrets d'affaires, ni que M. Li avait divulgué des secrets d'affaires de xAI lors d'une présentation qu'il avait donnée alors qu'OpenAI était en train de le recruter.

Mme Lin a rejeté l'affaire sans possibilité de recours, estimant qu'il serait “vain” pour xAI de poursuivre la procédure. Elle avait déjà rejeté une version antérieure de la plainte en février. Initialement déposée en septembre dernier, la plainte affirmait que d’anciens employés de xAI avaient emporté des informations confidentielles, notamment le code source lié au chatbot Grok, lorsqu’ils avaient quitté l’entreprise pour rejoindre OpenAI.

L'activité xAI fait partie de SpaceX SPCX.O , l'entreprise de Musk spécialisée dans les fusées, les satellites et l'IA .

Les avocats de xAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Elon Musk

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