Selon une source, M. Bessent, du Trésor américain, prévoit d'aborder les thèmes de l'IA et des terres rares avec son homologue chinois, M. He

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées des déclarations de M. Bessent sur l'IA et les thèmes abordés lors des discussions entre les États-Unis et la Chine)

* Les discussions pourraient se prolonger jusqu'à lundi au niveau technique ou opérationnel, selon une source

* Bessent et He se rencontrent avant le sommet Trump-Xi prévu le 24 septembre à Washington

* Les discussions entre les États-Unis et la Chine devraient également porter sur les droits de douane et les livraisons chinoises de terres rares

par Courtney Rozen

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent prévoit d’aborder l’IA, le commerce, les terres rares et les questions économiques lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng à New York ce week-end, selon une source proche de ses projets.

Ces discussions revêtent une importance particulière, car les États-Unis et la Chine sont les deux principales forces qui stimulent le développement d’outils d’IA de pointe et l’adoption mondiale de cette technologie. Les terres rares jouent un rôle crucial dans la fabrication des technologies.

MM. Bessent et He se rencontreront en amont d’un sommet entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, prévu le 24 septembre à Washington.

C’est l’Associated Press qui a été la première à faire état des projets américains.

M. Bessent a déclaré dans un communiqué qu’il s’attendait à ce que les discussions portent « à la fois sur les modèles à poids ouvert et à poids fermé ». Les modèles à poids ouvert sont des systèmes d’IA dont les éléments fondamentaux sont accessibles au public. Les utilisateurs peuvent les télécharger et les ajuster pour des tâches spécifiques.

Les modèles chinois à architecture ouverte gagnent en popularité auprès des entreprises américaines, car ils peuvent s’avérer moins coûteux que les outils d’IA dits « à architecture fermée », tels que ceux développés par Anthropic, OpenAI et d’autres entreprises américaines.

Les modèles d’IA chinois ont même été utilisés par le gouvernement américain. Reuters a rapporté jeudi qu’un site web du gouvernement américain utilisait un modèle d’IA provenant d’une entreprise chinoise pour permettre aux utilisateurs de rechercher des projets de réglementations fédérales, alors même que le FBI avait accusé le développeur du modèle, Alibaba 9988.HK , de copie « malveillante » de la technologie d’Anthropic.

« Les États-Unis restent leaders dans le domaine de l’IA. Et nous sommes ouverts à des discussions visant à éviter les risques communs et à prévenir la bifurcation de nos deux systèmes », a déclaré M. Bessent dans son communiqué concernant les pourparlers avec la Chine.

Le secrétaire au Trésor a récemment appelé les États-Unis et la Chine à s’entendre sur des « garde-fous » en matière d’IA visant à empêcher que des modèles puissants ne tombent entre les mains d’acteurs non étatiques malveillants.

Interrogé mardi sur la sécurité de l’IA lors d’une audition de la commission des services financiers de la Chambre des représentants , il a déclaré qu’il appartenait aux entreprises américaines du secteur de l’IA de décider de ralentir ou non leur développement, mais a fait valoir qu’elles devaient être tenues responsables de ce qu’elles créent et génèrent, à titre de mesure de sécurité.

Peu de détails ont filtré concernant les réunions à New York, qui devraient permettre d’explorer les domaines dans lesquels Trump et Xi pourraient trouver un terrain d’entente. La source a indiqué que les réunions pourraient se prolonger jusqu’à lundi à un niveau technique ou « de travail ».

Parmi les autres sujets clés que Bessent et He doivent aborder figurent la prolongation éventuelle d’une trêve tarifaire qui expire le 10 novembre, ainsi que l’amélioration des flux d’aimants en terres rares et de minéraux critiques produits en Chine, que la Chine avait fortement restreints l’année dernière.

Cette trêve plafonnait à environ 20 % les droits de douane imposés au cours du second mandat de Trump. La Cour suprême a par la suite invalidé les droits de douane de Trump invoqués en vertu d’une loi sur les urgences nationales, mais son administration les a réinstaurés en s’appuyant sur de nouvelles dispositions légales.

En mai, la Chine s’est engagée à augmenter ses achats de produits agricoles américains et à acquérir au moins 200 avions Boeing, mais les détails de ces transactions n’ont pas encore été dévoilés.