Selon une source, les raffineurs indiens réexaminent leurs contrats pétroliers avec la Russie après les sanctions américaines
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 04:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les raffineurs publics indiens sont en train de revoir leurs documents commerciaux sur le pétrole russe pour s'assurer qu'aucun approvisionnement ne proviendra directement de Rosneft et Lukoil après que les deux sociétés ont été sanctionnées par les États-Unis, a déclaré mercredi une source ayant une connaissance directe de la question.

Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des sanctions liées à l'Ukraine à la Russie pour la première fois au cours de son second mandat, ciblant les compagnies pétrolières Lukoil et Rosneft ROSN.MM , alors que sa frustration s'accroît avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre.

Guerre en Ukraine

