Selon une source, les États-Unis envisageraient de recourir à la loi sur la production de défense dans le cadre de la restructuration de Spirit Airlines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute une déclaration de la Maison Blanche et des informations contextuelles) par David Shepardson et Kanishka Singh

L'administration du président américain Donald Trump envisage de recourir à la loi sur la production de défense (Defense Production Act) comme base juridique pour renflouer Spirit Airlines, a déclaré une source à Reuters.

CBS News a été la première à faire état de ce projet vendredi, citant des responsables américains proches des discussions.

La source a indiqué que le gouvernement pourrait invoquer le titre 3 de la loi sur la production de défense, qui autorise le gouvernement américain à investir dans les capacités industrielles afin de garantir les chaînes d'approvisionnement pour la défense nationale.

L'administration Trump « continue d'étudier les options possibles pour garantir que la compagnie aérienne reste opérationnelle pour ses passagers et ses employés », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai.

Il a ajouté que les informations concernant le mécanisme ou la structure du financement devaient être considérées comme des spéculations.

La loi sur la production de défense est une mesure d'urgence qui permet au gouvernement américain d'exiger des entreprises privées qu'elles accordent la priorité aux contrats fédéraux et qu'elles augmentent la production de biens essentiels. Elle autorise également l'octroi de prêts à des entreprises privées à des fins de défense nationale, une mesure susceptible d'apporter un soutien à la compagnie aérienne.

M. Trump a déclaré jeudi que son administration envisageait de racheter la compagnie aérienne en difficulté à un « prix raisonnable ».

« Lorsque le prix du pétrole baissera, nous la vendrons pour réaliser un bénéfice », a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison Blanche.

La compagnie aérienne low-cost basée en Floride est à court de temps. Un avocat de Spirit a déclaré jeudi que la compagnie avait besoin d’un nouveau financement ou d’un accès à ses liquidités d’ici la fin de la semaine prochaine, et une audience est prévue la semaine prochaine alors que les avocats de la compagnie et des créanciers cherchent à parvenir à un accord sur un plan de sortie de faillite.

L'administration Trump a fait une offre de financement pour aider la compagnie aérienne à sortir de la faillite, offre qui était en cours d'examen par ses principaux créanciers, a déclaré jeudi un avocat externe de Spirit.

Un avocat des créanciers de Spirit a déclaré jeudi qu'ils avaient examiné une liste de conditions de l'offre du gouvernement qui, selon certaines sources, comprend un financement de 500 millions de dollars et une condition selon laquelle le gouvernement recevrait des bons de souscription équivalant à 90% du capital de Spirit.

Ce financement prioritaire accordé au débiteur en possession de ses biens aiderait Spirit à sortir de sa deuxième restructuration pour faillite depuis 2025.