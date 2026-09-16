Selon une source, les banques accordent un prêt de 22 milliards de dollars pour des puces à Blackstone et à la coentreprise d'Alphabet spécialisée dans l'IA dans le cloud

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(Modification des sources dans les paragraphes 1 et 2, ajout de précisions dans les paragraphes 4 à 7)

par Harshita Mary Varghese et Arasu Kannagi Basil

Un groupe de dix banques accorde un prêt de 22 milliards de dollars pour des puces à Crux AI, la nouvelle entreprise de cloud computing de Blackstone BX.N et d’Alphabet GOOGL.O , a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

Parmi les principales banques figurent Goldman Sachs Group

GS.N , Sumitomo Mitsui Banking Corp, Barclays BARC.L , BNP Paribas SA et la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , a précisé la source, qui a souhaité rester anonyme car les discussions sont encore confidentielles.

Cette opération intervient alors que la demande en puissance de calcul stimule les investissements dans les centres de données, les puces spécialisées et l’électricité, obligeant les entreprises technologiques à lever des milliards de dollars pour développer leurs infrastructures d’IA.

Google et Blackstone ont annoncé la création de cette coentreprise en mai, indiquant qu’ils allaient former une activité de cloud computing pour répondre à la demande croissante de services informatiques liés à l’IA. La coentreprise prévoit de mettre en service ses 500 premiers mégawatts de capacité en 2027.

Crux AI, qui a officiellement été lancée la semaine dernière, a obtenu un investissement initial de 5 milliards de dollars de la part de Blackstone, tandis que Google fournira ses unités de traitement Tensor (TPU) sur mesure, ainsi que des logiciels et des services.

La société d’infrastructure d’IA a déclaré que la plateforme était conçue pour les laboratoires d’IA, les entreprises technologiques, les grandes entreprises et les pouvoirs publics qui ont besoin d’une capacité de calcul dédiée et d’une infrastructure adaptée à leurs besoins.

La dette servira à financer l’achat de TPU de Google. Elle sera garantie par la valeur de ces puces et par les contrats clients de Crux AI, selon Bloomberg News, qui a été le premier à relayer cette information.

Le groupe bancaire s’emploie actuellement à rallier davantage de prêteurs afin de répartir le risque par le biais d’un prêt syndiqué, selon le rapport, qui précise également que cette dette pourrait être remplacée ultérieurement par un financement à long terme provenant d’investisseurs institutionnels sur le marché des obligations notées “investment grade”.

La BNP, Barclays et SMBC ont refusé de commenter, tandis que Blackstone, Alphabet, Goldman Sachs et la Banque de Nouvelle-Écosse n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.