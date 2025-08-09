Selon une source, le radiodiffuseur Nexstar est en pourparlers avancés en vue de l'acquisition de son concurrent Tegna

Selon une source, un accord entre Nexstar et Tegna pourrait être finalisé prochainement

Les actions de Tegna ont bondi de 30 % après la publication du rapport; les actions de Nexstar sont restées stables

Un accord pourrait accélérer la consolidation du secteur dans le cadre de la déréglementation attendue de la FCC

Le groupe de télévision Nexstar Media Group NXST.O est en pourparlers avancés pour acquérir son rival Tegna TGNA.N , a déclaré vendredi à Reuters une personne au fait du dossier.

Les actions de Tegna ont bondi de 30 % dans les échanges prolongés qui ont suivi le rapport, tandis que les actions de Nexstar sont restées pratiquement inchangées.

Un accord pourrait être finalisé prochainement, à condition que les négociations évitent les obstacles de dernière minute, a déclaré la source, qui a demandé à ne pas être nommée parce que les discussions sont confidentielles.

Un accord potentiel entre les deux sociétés marquerait une étape importante dans la consolidation en cours de l'industrie de la télévision américaine, alors que les radiodiffuseurs s'adaptent aux changements d'habitudes des consommateurs entraînés par la coupure du cordon et l'expansion rapide du streaming, dans l'attente d'une réglementation plus souple sous l'administration du président américain Donald Trump.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Tegna le 8 août, le directeur général Mike Steib a cité une décision récente de la huitième cour d'appel du circuit américain qui a annulé la règle du "Top Four" de la Commission fédérale des communications ( FCC ), qui interdisait la propriété de deux stations les mieux notées sur le même marché.

Selon Mike Steib, cette décision, ainsi que la position plus permissive de la FCC sous la direction de Brendan Carr, pourraient bientôtassouplir les limites de propriété, ce qui permettrait à des entreprises comme Tegna et ses rivales de se développer par le biais de fusions et d'acquisitions.

"Nous pensons que la déréglementation est imminente et qu'elle créera des opportunités significatives. Nous sommes ouverts à l'idée d'être acheteur ou vendeur, en fonction des opportunités, et nous sommes disciplinés dans notre approche", a-t-il déclaré.

Le Wall Street Journal a été le premier à rapporter l'information. Nexstar et Tegna ont tous deux refusé de commenter l'information.

Tegna a déjà fait l'objet d'offres de rachat par le passé. En 2022, elle a accepté d'être rachetée par Standard General dans le cadre d'une transaction évaluée à 8,6 milliards de dollars, dette comprise, mais a ensuite résilié l'accord de fusion à la suite d'un examen réglementaire.

Nexstar possède ou s'associe à plus de 200 stations réparties sur 116 marchés. Il exploite également des propriétés médiatiques de premier plan telles que The CW et NewsNation, et s'est récemment concentré sur le contenu sportif.

Tegnactrl 64 stations et gère des réseaux tels que True Crime Network. L'entreprise a une valeur de marché d'environ 2,42 milliards de dollars, contre 5,56 milliards de dollars pour Nexstar, selon les données de LSEG.