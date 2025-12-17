Selon une source, le projet de centre de données d'Oracle est compromis alors que Blue Owl se retire de l'accord de 10 milliards de dollars

Le plus grand partenaire d'Oracle

ORCL.N en matière de centres de données, Blue Owl Capital

OBDC.N , ne fournira pas de financement pour un accord de 10 milliards de dollars visant à construire sa prochaine installation, a déclaré une source mercredi, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant l'augmentation de la dette de la société d'informatique en nuage et les dépenses en intelligence artificielle.

Les discussions de Blue Owl avec les prêteurs et Oracle concernant l'investissement dans un centre de données d'un gigawatt prévu à Saline Township, Michigan, destiné à servir OpenAI, ont été interrompues après des négociations bloquées, a déclaré la personne.

L'un des principaux problèmes était que Blue Owl considérait les baux existants pour le projet du Michigan comme moins favorables que ceux qu'il avait aidé à structurer dans ses autres accords avec Oracle, a déclaré la personne.

Les actions d'Oracle ont baissé de près de 4 % dans la matinée. Depuis la publication de ses résultats trimestriels la semaine dernière, les actions de la société d'informatique dématérialisée ont chuté de plus de 15 %.

La chute a effacé environ 69 milliards de dollars de la valeur boursière d'Oracle le 11 décembre, car ses dépenses massives et ses faibles prévisionsont soulevé des doutes quant à la rapidité avec laquelle les grands paris sur l'IA seront rentabilisés .

Oracle n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Oracle, OpenAI et Related Digital ont annoncé le campus du centre de données de Saline Township en octobre dans le cadre de leur initiative "Stargate" visant à accroître la capacité de l'infrastructure américaine en matière d'IA.

La semaine dernière, Oracle a démenti une information parue dans les médias à l'adresse , selon laquelle l'entreprise retardait la construction de centres de données liés à OpenAI en raison d'une pénurie de main-d'œuvre et de matériaux.

Blue Owl Capital a été le principal bailleur de fonds d'Oracle pour ses plus grands projets de centres de données aux États-Unis, investissant son propre argent et levant des milliards de dollars de dettes supplémentaires pour construire les installations, selon un rapport du Financial Times, qui a été le premier à faire état de ce développement.

Oracle n'a pas signé d'accord avec un nouveau bailleur de fonds, selon le rapport.

Le groupe Blackstone a entamé des pourparlers pour devenir un partenaire financier, mais ne s'est pas encore engagé à investir dans le centre de données d'Oracle, selon le rapport.