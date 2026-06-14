Selon une source, Lazard est en lice pour remplacer Centerview en tant que banque conseil du Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse du gouvernement vénézuélien aux paragraphes 6 à 8)

* Le Venezuela est l'un des plus grands cas de défaut souverain au monde

* Il a engagé la société américaine de services financiers Centerview en mai

par Abu Sultan et Chandni Shah

La banque d'investissement américaine Lazard

LAZ.N propose une offre de 25 millions de dollars pour tenter de remplacer Centerview Partners en tant que banque conseil du Venezuela dans le cadre de l'une des plus importantes restructurations de dette souveraine jamais réalisées, a déclaré dimanche à Reuters une source proche du dossier. Le Venezuela a déclaré en mai avoir engagé la société de services financiers américaine Centerview, également basée aux États-Unis, après avoir lancé une restructuration de sa dette souveraine et de celle de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, ce qui a fait remonter les cours des obligations. Le gouvernement vénézuélien a réaffirmé dimanche avoir engagé Centerview comme banque conseil.

La source, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré à Reuters: "Compte tenu de l'expérience de Lazard en matière de conseil souverain, Lazard estime que le gouvernement vénézuélien n'a pas besoin de payer un prix excessif pour bénéficier de conseils de restructuration de classe mondiale."

Cette offre avait été précédemment rapportée par Bloomberg News. Les honoraires proposés par Lazard ne représentent qu’une fraction des 150 millions de dollars au moins que Centerview négociait avec le gouvernement pas plus tard que le mois dernier, a rapporté Bloomberg.

"Nous remercions Lazard et les autres cabinets pour l’intérêt qu’ils portent à nos efforts de restructuration de la dette", a déclaré le ministère vénézuélien de la Communication et de l’Information dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

"Comme lors de nos précédents processus de sélection de conseillers, nous avons appliqué un ensemble cohérent de critères axés sur l’expérience de l’équipe, son expertise, la qualité de son analyse et sa compréhension de notre situation", a-t-il précisé.

"Sur la base de ces mêmes considérations, nous avons sélectionné Centerview Partners comme banque conseil", a-t-il ajouté.

Un porte-parole de Lazard a refusé de commenter.

Centerview a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters que les conditions de sa mission seraient basées sur les tarifs du marché, et que "toute spéculation contraire est fausse". Reuters avait précédemment rapporté que la nomination de Centerview sans processus concurrentiel formel avait soulevé des questions parmi les investisseurs et les responsables quant à l'équité et la transparence.

Centerview avait envisagé des honoraires mensuels de 750 000 dollars et une commission de réussite de 0,1 % du montant total de la dette restructurée, ce qui équivaut à un montant compris entre 150 et 200 millions de dollars, selon le rapport de Bloomberg, qui cite un projet de contrat.

Le Venezuela est l'un des plus grands cas de défaut souverain au monde, l'État et PDVSA cumulant environ 60 milliards de dollars d'obligations en défaut. Les analystes estiment que le passif total, y compris les sentences arbitrales et les intérêts courus, pourrait dépasser 150 milliards de dollars. Le conseiller du Venezuela sera chargé d'élaborer la stratégie financière du gouvernement et de mener les négociations sur sa dette, sur laquelle le pays s'est retrouvé en défaut de paiement sous l'ancien président Nicolas Maduro en 2017. L'enjeu porte sur les milliards de dollars que le Venezuela doit à des créanciers et qui sont destinés à une dépréciation, dont l'ampleur sera cruciale pour déterminer la viabilité des finances du pays et sa santé économique.