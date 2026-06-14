 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon une source, Lazard cherche à remplacer Centerview en tant que banque conseil du Venezuela
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées aux sources dans le titre et les paragraphes 1 et 2; ajout de la déclaration de Centerview au paragraphe 6) par Abu Sultan et Chandni Shah

La banque d'investissement Lazard LAZ.N fait une offre de dernière minute de 25 millions de dollars pour remplacer Centerview Partners en tant que banque conseil du Venezuela dans le cadre de l'une des plus importantes restructurations de dette souveraine jamais réalisées, a déclaré dimanche à Reuters une source proche du dossier. "Compte tenu de l'expérience de Lazard en matière de conseil souverain, la banque estime que le gouvernement vénézuélien n'a pas besoin de payer un prix excessif pour bénéficier de conseils de restructuration de classe mondiale", a déclaré la source.

Cette offre avait été précédemment rapportée par Bloomberg News.

Les honoraires de Lazard ne représentent qu'une fraction des 150 millions de dollars au moins que Centerview négociait avec le gouvernement pas plus tard que le mois dernier, a rapporté Bloomberg.

Lazard a refusé de commenter, tandis que le ministère vénézuélien de la Communication et de l'Information n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Centerview a déclaré dans un communiqué à Reuters que les conditions de son mandat seraient basées sur les tarifs du marché, et que "toute spéculation contraire est fausse". En mai, Caracas a annoncé avoir engagé Centerview, une société de services financiers basée aux États-Unis , après avoir lancé une restructuration de sa dette souveraine et de celle de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, ce qui a fait remonter les cours des obligations.

Centerview avait envisagé des honoraires mensuels de 750.000 dollars et une commission de réussite de 0,1% du montant total de la dette restructurée, ce qui équivaut à un montant compris entre 150 et 200 millions de dollars, selon le rapport de Bloomberg, qui cite un projet de contrat. Cependant, Reuters avait précédemment rapporté que la nomination de Centerview sans procédure d'appel d'offres formelle avait soulevé des questions parmi les investisseurs et les responsables quant à l'équité et la transparence.

Le Venezuela est l'un des plus grands cas de défaut souverain au monde, l'État et PDVSA cumulant environ 60 milliards de dollars d'obligations en défaut. Les analystes estiment que le passif total, y compris les sentences arbitrales et les intérêts courus, pourrait dépasser 150 milliards de dollars. Le conseiller du Venezuela sera chargé d'élaborer la stratégie financière du gouvernement et de mener les négociations sur sa dette, sur laquelle le pays s'est retrouvé en défaut de paiement sous l'ancien président Nicolas Maduro en 2017. L'enjeu porte sur les milliards de dollars que le Venezuela doit à ses créanciers et qui sont destinés à une dépréciation, dont l'ampleur sera cruciale pour déterminer la viabilité des finances du pays et sa santé économique.

Venezuela

Valeurs associées

LAZARD
43,725 USD NYSE +1,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Cubains devant le match Maroc-Brésil dans un bar de Centro Habana, à La Havane, le 13 juin 2026 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    A Cuba, le Mondial, une parenthèse bienvenue au milieu de la crise
    information fournie par AFP 14.06.2026 20:00 

    "Tu dois être heureux", clame un graffiti sur un immeuble en ruine de La Havane. Pendant près de deux heures, lors du match du Mondial opposant le Maroc et le Brésil, les Cubains ont joué le jeu et mis leurs soucis de côté. La diffusion de la Coupe du monde à la ... Lire la suite

  • Des habitants recherchent des survivants sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un bâtiment dans la banlieue sud de Beyrouth, le 14 juin 2026 au Liban ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Trump affirme que l'accord avec l'Iran sera signé "dans quelques heures"
    information fournie par AFP 14.06.2026 19:36 

    Donald Trump a affirmé dimanche que l'accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient serait signé "dans quelques heures", après que le processus a été retardé selon lui par l'attaque d'Israël sur Beyrouth, dénoncée par Téhéran. L'Iran n'a pas confirmé ... Lire la suite

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    Vitrines brisées, Tesla incendiée lors d'une marche anti-G7 à Genève
    information fournie par Reuters 14.06.2026 19:31 

    (Actualisé avec nombre de manifestants) par Olivia Le Poidevin Des manifestants ont brisé les vitrines d'une banque et incendié une voiture Tesla à Genève dimanche en marge d'un défilé de protestation contre le sommet du G7 qui va s'ouvrir de l'autre coté de la ... Lire la suite

  • New York explose de joie après la victoire des Knicks en finale NBA
    New York explose de joie après la victoire des Knicks en finale NBA
    information fournie par AFP Video 14.06.2026 18:42 

    "Les Knicks en cinq matches !", c'est le nouvel hymne qui résonne partout dans les rues de New York, après que les Knicks ont mis fin, samedi, à une malédiction vieille de 53 ans en remportant la finale de la NBA face aux San Antonio Spurs.

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,85 -2,56%
SPACEX
160,95 +19,22%
CAC 40
8 350,87 +1,83%
Or
4 215,28 0,00%
TOTALENERGIES
76,38 -2,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank