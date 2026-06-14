Selon une source, Lazard cherche à remplacer Centerview en tant que banque conseil du Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées aux sources dans le titre et les paragraphes 1 et 2; ajout de la déclaration de Centerview au paragraphe 6) par Abu Sultan et Chandni Shah

La banque d'investissement Lazard LAZ.N fait une offre de dernière minute de 25 millions de dollars pour remplacer Centerview Partners en tant que banque conseil du Venezuela dans le cadre de l'une des plus importantes restructurations de dette souveraine jamais réalisées, a déclaré dimanche à Reuters une source proche du dossier. "Compte tenu de l'expérience de Lazard en matière de conseil souverain, la banque estime que le gouvernement vénézuélien n'a pas besoin de payer un prix excessif pour bénéficier de conseils de restructuration de classe mondiale", a déclaré la source.

Cette offre avait été précédemment rapportée par Bloomberg News.

Les honoraires de Lazard ne représentent qu'une fraction des 150 millions de dollars au moins que Centerview négociait avec le gouvernement pas plus tard que le mois dernier, a rapporté Bloomberg.

Lazard a refusé de commenter, tandis que le ministère vénézuélien de la Communication et de l'Information n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Centerview a déclaré dans un communiqué à Reuters que les conditions de son mandat seraient basées sur les tarifs du marché, et que "toute spéculation contraire est fausse". En mai, Caracas a annoncé avoir engagé Centerview, une société de services financiers basée aux États-Unis , après avoir lancé une restructuration de sa dette souveraine et de celle de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, ce qui a fait remonter les cours des obligations.

Centerview avait envisagé des honoraires mensuels de 750.000 dollars et une commission de réussite de 0,1% du montant total de la dette restructurée, ce qui équivaut à un montant compris entre 150 et 200 millions de dollars, selon le rapport de Bloomberg, qui cite un projet de contrat. Cependant, Reuters avait précédemment rapporté que la nomination de Centerview sans procédure d'appel d'offres formelle avait soulevé des questions parmi les investisseurs et les responsables quant à l'équité et la transparence.

Le Venezuela est l'un des plus grands cas de défaut souverain au monde, l'État et PDVSA cumulant environ 60 milliards de dollars d'obligations en défaut. Les analystes estiment que le passif total, y compris les sentences arbitrales et les intérêts courus, pourrait dépasser 150 milliards de dollars. Le conseiller du Venezuela sera chargé d'élaborer la stratégie financière du gouvernement et de mener les négociations sur sa dette, sur laquelle le pays s'est retrouvé en défaut de paiement sous l'ancien président Nicolas Maduro en 2017. L'enjeu porte sur les milliards de dollars que le Venezuela doit à ses créanciers et qui sont destinés à une dépréciation, dont l'ampleur sera cruciale pour déterminer la viabilité des finances du pays et sa santé économique.