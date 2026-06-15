Selon une source, la société indienne Razorpay aurait déposé en toute confidentialité les documents nécessaires à une introduction en bourse de 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des sources, ajout de détails) par Ashwin Manikandan et VijayDattaram Malkar

La fintech indienne Razorpay a déposé en toute confidentialité un projet de documents en vue d'une introduction en bourse dont le montant devrait s'élever à environ 600 millions de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

Cette procédure confidentielle permet aux entreprises en passe d'entrer en bourse de garder leurs documents confidentiels jusqu'au lancement de l'offre publique.

La société basée à Bengaluru, soutenue par des investisseurs tels que Y Combinator, Lightspeed et le fonds souverain singapourien GIC, vise une entrée en bourse d'ici la fin de l'année 2026, a ajouté la source.

La source a souhaité garder l'anonymat, ces informations étant confidentielles.

Axis Capital, JPMorgan, Citi et Kotak Mahindra Capital sont les banques chargées de conseiller sur cette opération.

Razorpay n'a pas répondu aux questions de Reuters lundi. Les courriels adressés à Axis Capital, JP Morgan, Citi et Kotak Mahindra Capital sont également restés sans réponse.

Fondée en 2014, Razorpay fournit une technologie permettant aux entreprises d'accepter et de traiter des paiements en ligne via divers canaux, notamment les cartes bancaires, les services bancaires en ligne, l'Interface de Paiements Unifiés (UPI) et les portefeuilles numériques, et tire ses revenus des frais de transaction facturés aux commerçants.

Au-delà de son activité principale de passerelle de paiement, l'entreprise a également élargi son offre aux services de gestion de la paie et de crédit aux commerçants. Razorpay est en concurrence avec des fintechs telles que Paytm, PhonePe (soutenu par Walmart), Cashfree et BillDesk au sein de l'écosystème indien des paiements numériques en plein essor.

Reuters n'a pas pu déterminer la valorisation visée par Razorpay pour son introduction en bourse. La société a été valorisée à environ 7,5 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds majeure en 2021, au cours de laquelle elle a levé 375 millions de dollars.

La capitalisation boursière de Paytm s'élevait à 718,5 milliards de roupies (7,60 milliards de dollars) à la dernière clôture, tandis que PhonePe a temporairement suspendu son introduction en bourse très attendue, invoquant les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés financiers mondiaux.

Les marchés indiens ont atteint des sommets historiques au cours des deux dernières années avant de commencer à connaître des difficultés cette année en raison des incertitudes liées à la guerre américano-israélienne contre l'Iran. En 2025, l'Inde était le deuxième marché mondial des introductions en bourse après les États-Unis, avec 367 cotations levant 21,8 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

(1 $ = 94,5600 roupies indiennes)