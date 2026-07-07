Selon une source, la performance du fonds spéculatif Brevan Howard a légèrement reculé en juin, mais reste en hausse depuis le début de l'année

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LONDRES, 7 juillet - Le fonds « Alpha Strategies » de la société de gestion spéculative Brevan Howard a reculé de 0,2 % en juin, ce qui lui permet toutefois d’afficher une hausse de 4,89 % depuis le début de l’année 2026, a indiqué mardi une source.

Le fonds Brevan Howard Master a enregistré une performance négative de 1,97 % en juin, ce qui le place en hausse de 2,23 % depuis le début de l'année, a ajouté la source. Bien que Brevan Howard mette en œuvre diverses stratégies sur différentes classes d’actifs, la société est exposée à des stratégies de trading macroéconomiques. Celles-ci ont reculé en juin, comme en témoigne la baisse de 0,9 % d’un indice regroupant les fonds spéculatifs axés sur la macroéconomie mondiale, selon le cabinet de données sur les fonds spéculatifs PivotalPath.