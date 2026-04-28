Selon une source, la FCC s'apprêterait à ordonner un réexamen anticipé des licences des chaînes ABC appartenant à Disney

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La Commission fédérale des communications (FCC) s'apprête à ordonner dès mardi un réexamen anticipé de huit chaînes ABC appartenant à Disney, marquant ainsi une escalade spectaculaire dans la lutte que mène l'administration Trump contre les grands médias, a déclaré une source à Reuters.

Ces examens — qui pourraient conduire la FCC à demander la révocation des licences d'exploitation des ondes hertziennes de ces chaînes — font suite à l'appel lancé par la Maison Blanche pour que Jimmy Kimmel, animateur de l'émission de fin de soirée sur ABC, soit licencié, mais ils ne sont pas directement liés à cette affaire, a ajouté la source. La FCC n'a pas révoqué de licence de chaîne de télévision hertzienne depuis plus de 40 ans.