Selon une source, la FCC s'apprêterait à ordonner un réexamen anticipé des licences des chaînes ABC appartenant à Disney

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de Disney pour l'instant; plus de détails aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) s'apprête à ordonner dès mardi un réexamen anticipé de huit stations ABC appartenant à Disney, marquant une escalade spectaculaire dans la lutte que mène l'administration Trump contre les grands médias, a déclaré une source à Reuters.

Ces examens — qui pourraient conduire la FCC à demander la révocation des licences de diffusion de ces chaînes — font suite à l'appel lancé par la Maison Blanche pour que Jimmy Kimmel, animateur de l'émission de fin de soirée sur ABC, soit licencié, mais ne sont pas directement liés à cette affaire, a ajouté la source. La FCC, une agence fédérale indépendante, délivre des licences de huit ans aux chaînes de télévision individuelles et n'a pas révoqué de licence de chaîne de télévision depuis plus de 40 ans.

Jimmy Kimmel est resté à l'antenne lundi malgré les critiques du président Donald Trump concernant une blague qu'il avait faite avant une fusillade survenue près d'un rassemblement de journalistes et de politiciens ce week-end.

Trump a exercé à plusieurs reprises des pressions sur la FCC pour qu'elle révoque les licences des chaînes NBC CMCSA.O et ABC, détenues par Comcast, en raison de programmes qu'il jugeait choquants.

Disney n'a pas immédiatement réagi mardi.

Les licences ne devaient pas faire l'objet d'un réexamen par la FCC avant octobre 2028 et font suite à une enquête de plus d'un an sur les pratiques de Disney et d'ABC en matière de diversité.

Anna Gomez, commissaire démocrate à la FCC, a déclaré mardi que ces réexamens étaient illégaux.

“C'est sans précédent, illégal et cela ne mènera nulle part. Ce coup politique ne tiendra pas”, a déclaré Mme Gomez. “Les entreprises devraient s'y opposer de front. Le premier amendement est de leur côté.”

C'est Reuters qui a rapporté pour la première fois en mars que M. Carr envisageait un réexamen anticipé des licences. Interrogé le mois dernier sur la possibilité de demander la révocation de licences de diffusion à la suite d'enquêtes en cours, M. Carr a répondu que c'était possible.

“Toutes ces options sont sur la table”, a déclaré M. Carr, un républicain nommé par Trump en 2025. Il a ajouté qu’il pensait que ce serait “une bonne chose à long terme de s’assurer que les gens comprennent qu’il existe, en fait, des motifs pouvant entraîner la perte de leur licence, et d’aider réellement les diffuseurs à réorienter leurs activités vers l’intérêt public”.