Selon une source, l'investisseur activiste Elliott augmente sa participation dans LSEG afin d'encourager le changement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le montant de la participation d'Elliott dans LSEG n'est pas clair

*

Selon une source, le fonds est en pourparlers pour améliorer les performances de LSEG

*

Les actions annulent leurs gains et deviennent légèrement négatives

(Ajout du dernier cours de l'action au paragraphe 2, de la déclaration de LSEG au paragraphe 5, d'un nouveau commentaire d'investisseur au paragraphe 11 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 15) par Charlie Conchie

L'investisseur activiste Elliott Management a pris une participation dans le London Stock Exchange Group LSEG.L et s'engage auprès du groupe de données et d'analyses financières pour améliorer ses performances, a déclaré mercredi à Reuters une personne au fait du dossier. Les actions de LSEG sont devenues légèrement négatives à 14h30 GMT, après avoir chuté de plus de 35% au cours des 12 derniers mois, y compris une chute la semaine dernière qui a effacé près de 1 000 milliards de dollars de la valeur des stocks mondiaux de logiciels. La participation exacte d'Elliott n'était pas claire. Les règles britanniques exigent que les actionnaires divulguent les participations supérieures à 3 %.

Le fonds est en pourparlers avec LSEG pour l'aider à améliorer ses performances, encourager un nouveau rachat d'actions et combler les écarts de marge avec ses rivaux, a déclaré la source, confirmant des détails rapportés pour la première fois par le Financial Times. Selon le FT, Elliott ne souhaite pas que LSEG envisage une vente totale ou une scission de ses activités boursières.

"LSEG maintient un dialogue actif et ouvert avec ses investisseurs, tout en restant concentré sur l'exécution de sa stratégie",a déclaré un porte-parole de LSEG. Contacté par Reuters, Elliott n'a pas souhaité faire de commentaire. L 'agence fournit des informations pour Workspace, le terminal d'informations et de données de LSEG, ainsi que pour d'autres produits. Le marché attend maintenant qu'Elliott explique exactement comment il prévoit de recentrer LSEG de manière rentable, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell, dans une note.

COURSE AUX DONNÉES

Ces dernières années, LSEG a modifié la composition de ses revenus en privilégiant les données et l'analyse et ens'éloignant des frais de transactions boursière , aidé par l' acquisition en 2019 de Refinitiv . En 2024, la division des marchés des capitaux, qui comprend la bourse, a généré 21 % des revenus du groupe, tandis que les données et l'analyse ont contribué à près de 50 %.

LSEG doit donc faire face à la crainte que la concurrence accrue et l'intelligence artificielle ne réduisent ses revenus, une préoccupation qui touche le secteur plus large des logiciels et des services. La société doit également faire face à une diminution du nombre d' introductions en bourse en raison de la volatilité et des sorties de fonds qui ont entravé les inscriptions, ainsi qu'à la concurrence d'autres centres tels qu'Amsterdam et les États-Unis.

Malgré la récente vente de logiciels induite par l'IA, l'investisseur actif Lindsell Train, qui détient 4 % des actions de LSEG, a déclaré dans une note vendredi que les données précieuses de LSEG la défendraient contre les startups de l'IA.

LSEG a travaillé à un rythme soutenu pour adopter l'IA et distribuer ses données sous licence par le biais de plateformes telles que ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic, alors que les entreprises de services financiers font la course à l'adoption d'outils d'IA génératifs. L'entreprise a également déployé des produits en collaboration avec Microsoft après que l'entreprise américaine a acheté une participation de 4 % d'une valeur de 2 milliards de dollars en 2022 dans le cadre d'un partenariat de 10 ans visant à rendre les données et les analyses de LSEG disponibles par le biais de produits tels qu' Azure, AI et Teams. Les analystes de Barclays ont déclaré dans une note qu 'ils pensaient que la récente dévaluation, en particulier pour LSEG, était exagérée. Les analystes de Goldman Sachs ont noté que seuls 6 % environ des revenus du groupe, et une proportion encore plus faible des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement du groupe (Ebitda), provenant des flux de travail pour la gestion de patrimoine, la gestion des investissements et les lignes d'affaires de la banque d'investissement, étaient menacés par les outils d'analyse alimentés par l'IA. Certains actionnaires ont toutefois salué l'intervention d'Elliott.

"Lorsque votre cœur de métier est attaqué par l'IA, vous devez vraiment concentrer votre stratégie et je ne pense pas que cela ait été le cas ces dernières années", a déclaré Stephen Yiu, directeur des investissements du fonds de croissance Blue Whale, un actionnaire de LSEG. M. Yiu souhaite que LSEG se sépare du London Stock Exchange, vende sa participation dans la société de commerce électronique Tradeweb et accélère le déploiement des produits d'intelligence artificielle avecMicrosoft, qui, selon lui, a été trop lent. L'année dernière, le directeur général de LSEG, David Schwimmer, a déclaré qu'il vendrait 20 % des activités de services post-marché du groupe et a surpris les investisseurs avec un rachat d'actions d'un milliard de livres sterling (1,37 milliard de dollars). En 2024, les actionnaires ont voté, à l'adresse , un quasi-doublement de la rémunération de M. Schwimmer, qui passerait ainsi à 13 millions de livres, alors que certains gestionnaires de fonds britanniques ont soutenu les appels à une plus grande flexibilité dans la rémunération des meilleurs talents, afin d'enrayer la fuite des cerveaux.

CAMPAGNES ANTÉRIEURES L'appel au changement lancé par Elliott à LSEG fait suite à une tentative infructueuse de l'investisseur activiste TCI en 2017 pour évincer le président du groupe de données. TCI a réduit sa participation environ un an plus tard.

Elliott est l'un des investisseurs activistes les plus actifs au monde et, avec des actifs sous gestion d'environ 80 milliards de dollars, il s'est forgé une réputation d'activiste implacable. Parmi les autres cibles de sa campagne, citons la major pétrolière BP BP.L , Lululemon Athletica LULU.O et PepsiCo PEP.O , qui a conclu en décembre un accord prévoyant des réductions de coûts et d'autres changements. Elle est également un investisseur dans Anglo American AAL.L .

Depuis qu'Elliott a commencé à prendre une participation dans BP, l'entreprise a réorienté ses dépenses vers le pétrole et le gaz au détriment des projets à faible émission de carbone, tandis que son président et son directeur général, étroitement associés à l'ancien directeur Bernard Looney, ont tous deux été remplacés.

(1 $ = 0,7305 livre)