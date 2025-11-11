 Aller au contenu principal
Selon une source industrielle, Google investira un montant de plusieurs milliards d'euros en Allemagne
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 11:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google, l'entreprise d'Alphabet &GOOGL.O>, va investir un montant de plusieurs milliards d'euros en Allemagne, a déclaré mardi à Reuters une source industrielle.

Google a déjà déclaré qu'il "investirait des milliards en Allemagne et s'attaquerait aux véritables problèmes de l'avenir grâce à des innovations, à l'intelligence artificielle et à une transformation climatiquement neutre".

Une conférence de presse est prévue à 16h30 (1530 GMT) mardi.

