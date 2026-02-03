 Aller au contenu principal
Selon une source gouvernementale, la Grèce devrait bientôt interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grèce est "très proche" d'annoncer l'interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, a déclaré mardi à Reuters une source gouvernementale de haut rang.

L'Espagne a déclaré mardi qu'elle prévoyait d'interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans et qu'elle créerait une loi visant à tenir les responsables des médias sociaux personnellement responsables des discours haineux diffusés sur leurs plates-formes.

