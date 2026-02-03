Selon une source gouvernementale, la Grèce devrait bientôt interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans

La Grèce est "très proche" d'annoncer l'interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, a déclaré mardi à Reuters une source gouvernementale de haut rang.

L'Espagne a déclaré mardi qu'elle prévoyait d'interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans et qu'elle créerait une loi visant à tenir les responsables des médias sociaux personnellement responsables des discours haineux diffusés sur leurs plates-formes.