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Selon une source, Google DeepMind embauche des employés de Contextual AI dans le cadre d'un accord de licence
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 23:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des informations provenant d'une source proche du dossier aux paragraphes 1 et 2)

Google DeepMind, la filiale d'Alphabet ( GOOGL.O ) spécialisée dans la recherche en IA, a accepté de recruter plus de 20 chercheurs de la start-up Contextual AI et d'acquérir une licence pour sa technologie, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier. Alphabet a versé entre 80 et 90 millions de dollars à Contextual dans le cadre de cet accord, et le cofondateur et directeur général de Contextual, Douwe Kiela, fait partie des personnes qui rejoignent DeepMind, selon cette source. Google a refusé de commenter et Contextual n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Cet accord, rapporté pour la première fois par Bloomberg News, est la dernière initiative en date de la société mère de Google visant à conclure un accord de licence pour acquérir des talents. L'année dernière, elle a versé 2,4 milliards de dollars de droits de licence dans le cadre d'un accord visant à utiliser une partie de la technologie de génération de code IA de la start-up Windsurf sous des conditions non exclusives et à embaucher plusieurs collaborateurs clés. En 2024, Google a signé un accord de licence avec Character.AI qui lui a accordé une licence non exclusive sur la technologie de grands modèles linguistiques du fabricant de chatbots.

Les « acquihires », dans le cadre desquels de grandes entreprises technologiques versent des sommes importantes pour s'assurer les talents et la technologie de start-ups prometteuses sans les acquérir formellement, sont de plus en plus considérés par les autorités de la concurrence comme une tentative de contourner les règles en matière de fusions.

Contrairement aux acquisitions qui confèrent à l'acheteur une participation majoritaire, ces opérations ne nécessitent pas d'examen par les autorités de la concurrence américaines. En décembre, Nvidia NVDA.O a accepté d'obtenir une licence pour la technologie de puces de Groq et d'embaucher son directeur général, sans racheter la start-up. Les efforts déployés par les entreprises pour contourner le contrôle de la concurrence américain par des tactiques telles que les « acquihires » constituent un « signal d'alarme », a déclaré en mars à Reuters le procureur général adjoint par intérim Omeed Assefi. Contextual AI a levé 80 millions de dollars lors d’un tour de table de série A en 2024, mené par la société de capital-risque Greycroft et des investisseurs existants, dont Bain Capital Ventures et Lightspeed.

Valeurs associées

ALPHABET-A
387,6600 USD NASDAQ -2,34%
NVIDIA
220,6100 USD NASDAQ -0,77%
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