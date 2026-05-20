Selon une source, Goldman Sachs serait sur le point d'être désigné comme chef de file du placement pour l'introduction en bourse de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs devrait décrocher le poste très convoité de chef de file dans le cadre de l'introduction en bourse de SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

Ce rôle désigne la banque qui occupe la place la plus importante et la plus en vue parmi tous les souscripteurs d'une opération d'introduction en bourse.

Morgan Stanley et Goldman Sachs seront tous deux les chefs de file du prospectus de l'introduction en bourse, qui pourrait être publié dès mercredi, a indiqué la source.

Goldman a refusé de commenter lorsqu'il a été contacté par Reuters, tandis que SpaceX et Morgan Stanley n'ont pas immédiatement répondu.

Morgan Stanley, qui conseille M. Musk depuis des années, a accompagné l' TSLA.O e de Tesla lors de son introduction en bourse en 2010, aux côtés de Goldman Sachs, qui était le principal souscripteur, et d'autres.

L'entrée en bourse de SpaceX intervient à un moment charnière pour le marché des introductions en bourse, qui a rebondi après avoir connu des difficultés ces deux dernières années en raison de la volatilité alimentée par la politique tarifaire américaine et les incertitudes géopolitiques.

L'entreprise spatiale devrait viser une levée de fonds d'environ 75 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 1 750 milliards de dollars , ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse de tous les temps, comme l'a précédemment rapporté Reuters.

L'objectif de 1 750 milliards de dollars représente une augmentation significative par rapport à la valorisation combinée de 1 250 milliards de dollars de SpaceX et de xAI, la start-up d'intelligence artificielle de Musk, lors de leur fusion en février.

SpaceX vise à introduire ses actions en bourse dès le 12 juin et a choisi le Nasdaq comme place de cotation pour ses débuts fracassants sur le marché, a rapporté Reuters en exclusivité la semaine dernière.

Bank of America, Citigroup et JPMorgan figurent également parmi les banques chargées de mener cette introduction très attendue, aux côtés de 16 autres banques jouant des rôles plus modestes dans les canaux institutionnels, de détail et internationaux.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état du rôle de chef de file de Goldman mardi matin.