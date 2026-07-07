Selon une source, Fiserv envisagerait de céder son réseau de cartes de débit à de grandes banques américaines

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La société de paiement Fiserv FISV.O a mené des discussions avec des banques américaines, notamment JPMorgan JPM.N et Bank of America BAC.N , en vue de céder son activité d’infrastructure de paiement qui gère les transactions par carte de débit, a déclaré lundi une source proche du dossier.

Voici quelques détails:

* Cette cession potentielle intervient alors que cette entreprise de technologie financière spécialisée dans les paiements met en œuvre un plan de redressement visant à améliorer ses performances après une année difficile, marquée par une baisse significative de sa capitalisation boursière et des répercussions importantes liées à des changements à la tête de l’entreprise.

* Parmi les autres banques avec lesquelles des discussions ont eu lieu ces derniers mois figurent Wells Fargo WFC.N et PNC Financial Services Group PNC.N , a précisé la source, ajoutant qu’aucun accord n’était encore certain et que les discussions pouvaient encore échouer. La source a souhaité rester anonyme, ces informations n’étant pas publiques.

* L’activité STAR Network de Fiserv fournit l’infrastructure qui achemine les transactions par carte de débit, aux distributeurs automatiques, dans le commerce électronique, ainsi que les transactions entre les banques, les commerçants et les consommateurs. Elle dessert plus de 115 millions de titulaires de cartes de débit, utilisant des cartes émises par plus de 2 800 établissements financiers, selon le site web de Fiserv.

* Tout accord interviendrait également alors que les plus grandes banques américaines cherchent à tirer parti d’un cadre réglementaire plus favorable pour développer leurs activités.

* Le Wall Street Journal, qui a été le premier à faire état de ces discussions lundi matin, a indiqué qu’une acquisition par de grandes banques américaines permettrait à ces établissements de contourner les plafonds fédéraux sur les frais liés aux cartes de débit.

* Certaines entreprises qui se sont intéressées au réseau Fiserv ont déjà décidé qu’il était peu probable qu’elles aillent de l’avant, car elles craignent qu’une telle opération ne suscite des réactions négatives de la part des législateurs, des régulateurs et des commerçants, a ajouté la source.

* L'action Fiserv, qui a perdu 23 % depuis le début de l'année, a progressé de 4,4 % lundi après la clôture de la Bourse.