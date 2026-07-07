Malaisie: l'australien Lynas et le sud-coréen JS Link vont construire une usine d'aimants

( AFP / ARIF KARTONO )

Le groupe australien Lynas, spécialisé dans les terres rares, a annoncé mardi avoir conclu un partenariat avec l'entreprise sud-coréenne JS Link pour construire une usine de fabrication d'aimants permanents dans l'est de la Malaisie.

Lynas, qui exploite en Malaisie la plus grande usine commerciale de traitement des terres rares hors de Chine, a indiqué investir environ 35 millions de dollars dans cette installation située près de la ville côtière de Kuantan, environ 250 kilomètres à l'est de Kuala Lumpur.

L'usine devrait produire 3.000 tonnes d'aimants par an à partir de néodyme, un élément des terres rares, associé à du fer et du bore, permettant ainsi de relier la production de matières premières à la fabrication en aval.

Ces aimants sont "destinés à alimenter les chaînes d'approvisionnement des secteurs de l'automobile, de l'énergie éolienne et de l'électronique, notamment en Corée du Sud, en Malaisie et sur d'autres marchés clés", a précisé Lynas dans un communiqué.

En vertu de cet accord valable jusqu'en janvier 2038, Lynas fournira des matériaux à base de terres rares à la nouvelle usine malaisienne ainsi qu'à l'usine de JS Link située à Yesan, en Corée du Sud.

Le projet devrait créer environ 400 emplois.

Avec son usine de Gebeng, en activité depuis 2012, Lynas détient environ 10% du marché mondial de la production de terres rares, les 90% restants étant produits en Chine.

La Malaisie dispose d'environ 274.144 tonnes métriques de minerais de terres rares, avait indiqué en janvier le gouvernement, sucitant l'intérêt d'autres entreprises du secteur de cette ressource convoitée.

Lundi, la société française Carester a annoncé son intention de s'associer à l'entreprise malaisienne Malaco Mining pour construire une usine de séparation des terres rares dans l'Etat de Perak (nord), via une coentreprise d'une durée de dix ans, devant opérer 13.000 tonnes par an.

Mais la production de terres rares fait également l'objet de vives critiques en Malaisie, notamment en raison de préoccupations environnementales et de l'approvisionnement de l'industrie de l'armement.

Un groupe de 20 ONG a ainsi manifesté lundi devant le Parlement malaisien, appelant à un contrôle plus strict de la chaîne d'approvisionnement des terres rares exportées de Malaisie.