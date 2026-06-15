Selon une source, Elliott prend une participation de près de 5 % dans le groupe britannique de fournitures de bureau Bunzl

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Bunzl au paragraphe 4, mise à jour concernant les actions au paragraphe 7)

* Elliott souhaite un rachat d'actions et une révision chez Bunzl, selon une source

* Cette participation place Elliott parmi les principaux actionnaires de Bunzl, selon les données de LSEG

* Bunzl affirme son engagement à dialoguer avec tous ses actionnaires

* Le cours de l'action progresse de 3,7 %

L'investisseur activiste américain Elliott Investment Management a pris une participation d'environ 5 % dans le distributeur de fournitures professionnelles Bunzl

BNZL.L , a déclaré une source proche du dossier, faisant grimper les actions du groupe britannique de près de 4 % lundi.

Cette participation ferait d'Elliott l'un des principaux investisseurs de Bunzl, selon les données de LSEG. Schroder Investment Management est le premier actionnaire de Bunzl avec 5,13 %, suivi de Mawer Investment Management à 4,99 % et de Capital Research Global à 4,94 %.

Elliott presse Bunzl de racheter des actions représentant jusqu'à 10 % de sa capitalisation boursière au cours des 12 prochains mois et de mener une révision axée sur ses activités nord-américaines afin de rehausser la valorisation du groupe, a déclaré la source, confirmant ainsi un précédent rapport de Bloomberg News.

"Bunzl s'engage à dialoguer avec tous ses actionnaires et se concentre sur la création de valeur pour ses actionnaires", a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué envoyé par e-mail.

Elliott n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la présence croissante d'Elliott en Grande-Bretagne, où il détient des participations dans BP BP.L et le London Stock Exchange Group LSEG.L , où il a fait pression pour obtenir des rachats d'actions et des améliorations opérationnelles.

L'action Bunzl a progressé de 2 % à 13h20 GMT, après avoir grimpé jusqu'à 3,7 % à 2 632 pence plus tôt, valorisant le groupe à 8,23 milliards de livres sterling (11,05 milliards de dollars). Le titre a gagné un quart de sa valeur cette année.

Bunzl, qui fournit tout, de la papeterie aux emballages alimentaires, tente de redresser ses activités en Amérique du Nord, qui représentent plus de la moitié de son chiffre d'affaires.

Elle a réduit ses coûts et réorganisé sa gamme de produits dans la région, après que la faiblesse de la demande et des difficultés d'exécution aient pesé sur ses marges. En avril, Bunzl a annoncé une hausse de 2 % de son chiffre d'affaires sous-jacent au premier trimestre et a réitéré ses perspectives pour 2026, malgré les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques.

($1 = 0,7448 livres)