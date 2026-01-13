Selon une source, Citigroup devrait supprimer un millier d'emplois cette semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N s'apprête à supprimer environ 1 000 emplois cette semaine, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier, dans le cadre d'un plan annoncé il y a deux ans visant à réduire les effectifs de 20 000 personnes d'ici la fin de l'année.

La banque new-yorkaise comptait environ 229 000 employés à temps plein au 31 décembre 2024, selon son dernier rapport annuel.

La banque n'a pas révélé le nombre d'emplois à supprimer, mais a déclaré dans un communiqué qu'elle continuerait à réduire ses effectifs en 2026.

"Ces changements reflètent les ajustements que nous faisons pour nous assurer que nos niveaux de personnel, nos sites et notre expertise correspondent aux besoins actuels de l'entreprise", a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

La directrice générale Jane Fraser, qui a pris les rênes en 2021, a remodelé l'entreprise pour combler l'écart de performance avec ses rivaux. Fin 2023, elle a présenté un plan visant à augmenter les bénéfices, à rationaliser les opérations et à combler les lacunes de longue date dans la gouvernance des données et la gestion des risques de la banque.

Le remaniement a déclenché une vague de départs dans les unités de gestion de patrimoine et de technologie de la banque, le dernier remaniement en date étant la nomination de Gonzalo Luchetti pour succéder à Mark Mason en tant que directeur financier .

L'empreinte de Citi aux États-Unis est beaucoup plus petite que celle de ses grands rivaux; elle compte environ 650 succursales concentrées dans six grandes zones métropolitaines.

La banque publiera ses résultats du quatrième trimestre mercredi.

Bloomberg News a été le premier à annoncer les suppressions d'emplois.