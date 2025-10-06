 Aller au contenu principal
Selon une source, Carlyle est le principal acquéreur de l'activité "revêtements" de BASF
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement Carlyle CG.O est en tête des négociations pour la reprise de l'activité revêtements du fabricant allemand de produits chimiques BASF BASFn.DE , a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

BASF souhaite vendre cette activité dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 7 milliards d'euros (8,17 milliards de dollars), selon le Financial Times, qui a d'abord rapporté que Carlyle avait surpassé d'autres investisseurs financiers ayant manifesté leur intérêt.

Un porte-parole de BASF a déclaré que la politique de l'entreprise était de ne pas commenter les rumeurs ou les spéculations du marché. Bloomberg News a rapporté en mai que l'entreprise avait suscité l'intérêt de CVC Capital Partners CVC.AS et de Lone Star Funds, tandis que des sociétés de capital-investissement telles que Advent, Bain Capital, Blackstone et Platinum Equity prévoyaient également d'évaluer l'entreprise.

La division revêtements de BASF a été mise en vente au début de l'année. Cette activité, qui emploie plus de 10 300 personnes et produit principalement des revêtements automobiles, a généré des ventes de 3,8 milliards d'euros l'année dernière.

BASF a commencé à approcher le marché au cours du deuxième trimestre afin d'explorer les options stratégiques pour ses activités de revêtements restantes, une décision étant attendue au cours du dernier trimestre de l'année. La société a déclaré que le produit d'une cession potentielle de l'activité pourrait permettre un démarrage plus précoce d'un rachat d'actions précédemment annoncé d'au moins 4 milliards d'euros entre 2027 et 2028.

($1 = 0,8567 euro)

Valeurs associées

BASF
43,850 EUR XETRA -0,95%
BLACKSTONE
165,500 USD NYSE -1,77%
CVC CPTL
15,6700 EUR Euronext Amsterdam +0,77%
THE CARLYLE GRP
62,8795 USD NASDAQ -0,95%
