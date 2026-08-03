Selon une source, AstraZeneca aurait mené des discussions avec Bristol Myers Squibb au sujet d'un méga-accord de 400 milliards de dollars

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* Astra refuse de commenter, Bristol Myers n'est pas disponible pour commenter

* Les deux sociétés possèdent d'importantes activités dans le domaine des médicaments anticancéreux

* Tout accord constituerait la première fusion majeure dans le secteur pharmaceutique depuis 2020

par Sabrina Valle et Michael Erman

AstraZeneca Plc AZN.L et Bristol Myers Squibb BMY.N ont mené des discussions préliminaires concernant une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

C'est le Financial Times qui a été le premier à relayer cette information. Reuters n'a pas pu déterminer si les discussions se poursuivaient.

Un éventuel accord comporterait un risque réglementaire en raison des inquiétudes quant à la manière dont il pourrait être évalué par les autorités concurrence américaines sous l’administration du président Donald Trump, a déclaré cette source sous couvert d’anonymat. Donald Trump met l’accent sur les investissements nationaux dans ce secteur et sur le développement de l’industrie manufacturière américaine.

Alors qu’AstraZeneca a dévoilé l’année dernière ses projets d’une cotation directe aux États-Unis, dans le but de tirer parti des valorisations plus élevées sur le marché américain, un tel accord signifierait qu’une entreprise basée au Royaume-Uni rachèterait de fait un géant pharmaceutique américain de premier plan.

AstraZeneca n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Bristol Myers n’a pas immédiatement répondu à une demande de réaction de Reuters.

FORTE CROISSANCE DANS LE DOMAINE DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX Le cours de l’action d’AstraZeneca a plus que quadruplé au cours des 14 années de mandat de Pascal Soriot à la tête de l’entreprise, survolant largement l’indice FTSE 100 et son principal concurrent britannique, GSK GSK.L . Les résultats du deuxième trimestre publiés la semaine dernière ont montré que la forte demande de médicaments contre le cancer et les maladies rares continue de stimuler la croissance d’AstraZeneca. Les traitements contre le cancer ont représenté environ 25 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, soit près de la moitié du total, suivis par les traitements cardiovasculaires, rénaux et métaboliques, d’une valeur d’environ 12 milliards de dollars. Les médicaments oncologiques ont représentéplus de 40 % du chiffre d’affaires global de Bristol Myers au cours des six premiers mois de 2026, et les immunothérapies anticancéreuses des deux sociétés sont en concurrence directe. « Je m’attends à ce que la FTC sous Trump examine la fusion de près, et s’il existe des chevauchements significatifs au niveau de certains médicaments et des projets en phase avancée de développement , cela nécessiterait des cessions importantes », a déclaré Andre Barlow, avocat spécialisé en droit de la concurrence chez DBM Law Group, en référence à la Commission fédérale du commerce des États-Unis.

Bristol Myers a conclu des accords de moindre envergure pour acquérir de nouveaux médicaments, alors qu’elle est confrontée à une baisse des ventes de ses anciens traitements, dont certains seront bientôt confrontés à la concurrence des génériques.

En 2019, Bristol Myers a racheté Celgene pour environ 80 milliards de dollars, acquérant ainsi son médicament phare contre le cancer du sang, le Revlimid, qui est devenu le produit le plus vendu de Bristol. Le Revlimid a déjà perdu sa protection par brevet et ses produits phares actuels — l’immunothérapie anticancéreuse Opdivo et l’anticoagulant Eliquis — pourraient perdre leur protection par brevet d’ici 2028. M. Barlow a souligné que, dans le cadre de l’acquisition de Celgene, la FTC sous Trump avait exigé que Celgene cède Otezla , un traitement contre le psoriasis, ce qui a constitué une cession majeure d’une valeur de 13,4 milliards de dollars.

« Il existe un soutien bipartisan en faveur d’un examen minutieux des opérations pharmaceutiques; j’imagine donc que même la FTC de Trump poserait des questions plus générales concernant le regroupement de produits et le manque d’innovation future, en plus d’examiner minutieusement tous les chevauchements directs », a-t-il déclaré. Bristol Myers a revu à la hausse la semaine dernière ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour l’ensemble de l’année , les ventes soutenues d’Eliquis et de médicaments plus récents ayant permis aux résultats du deuxième trimestre de dépasser largement les estimations des analystes.

Parmi ses nouveaux médicaments prometteurs et ses projets en cours de développement figurent le milvexian, un anticoagulant expérimental, le Reblozyl, un traitement contre l’anémie, et le Camzyos, un médicament cardiovasculaire.

L'examen de cette éventuelle opération intervient une douzaine d'années après qu'AstraZeneca a repoussé une tentative de rachat de la part de son grand rival américain Pfizer PFE.N . Les opérations de grande envergure dans le secteur pharmaceutique ont été rares ces dernières années, en partie en raison des préoccupations liées au droit de la concurrence et des pressions exercées par les États-Unis pour maintenir les prix des médicaments à un niveau bas. Outre l’opération entreBristol Myers et Celgene , AbbVie ABBV.N a racheté Allergan en 2020, tandis que Takeda et Shire ont fusionné en 2019.