Selon une source, Apex Service cède une participation minoritaire à Apollo pour une valorisation de 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, Apex, soutenue par Alpine Investors, cède une participation de 2 milliards de dollars à Apollo

* La valorisation totale de la société s'élève à 10 milliards de dollars, selon des sources

* Les sociétés de capital-investissement ciblent le secteur des services résidentiels pour bénéficier d'un flux de trésorerie régulier

(Mise à jour pour inclure Apollo en tant qu'acquéreur et le montant de la participation de 2 milliards de dollars dans les paragraphes 1 et 2. Ajout de détails tirés du communiqué dans les paragraphes 3 et 4.) par Abigail Summerville

La société de services à domicile Apex Service Partners a accepté de céder une participation minoritaire à Apollo Global Management APO.N dans le cadre d'une transaction qui, selon une source proche du dossier, valorise l'ensemble de la société à 10 milliards de dollars, dette comprise.

Reuters a été le premier à annoncer mercredi que la société, soutenue par la société de capital-investissement Alpine Investors, était sur le point de conclure la vente d'une participation minoritaire à cette valorisation. Apollo réalise un investissement de 2 milliards de dollars, a déclaré une autre source proche du dossier.

Dans un communiqué publié jeudi, Apex a déclaré qu'elle utiliserait ces fonds pour poursuivre l'expansion de sa présence à l'échelle nationale, élargir son offre de services multisectoriels et développer son infrastructure technologique et ses ressources humaines.

Elle n'a pas divulgué les conditions financières et n'a fait aucun autre commentaire à ce sujet. La société avait travaillé avec les banques d'investissement Goldman Sachs et Evercore sur le processus de cession de participation.

LE CAPITAL-INVESTISSEMENT CIBLE LES SERVICES RÉSIDENTIELS Ces dernières années, les sociétés de capital-investissement s'intéressent de plus en plus au secteur des services résidentiels, attirées par des flux de trésorerie stables et le potentiel de valorisations élevées sur des marchés fragmentés composés de petits opérateurs locaux.

Basée à Tampa, Apex fournit des services de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC), ainsi que des services de plomberie et d'électricité. Elle est présente dans presque tous les États américains et compte plus de 7 800 artisans, selon son site web. Alpine a lancé Apex en 2019 et, dans le cadre d'une transaction de 3,4 milliards de dollars en 2023, l'a transférée dans ce qu'on appelle un “véhicule de continuation à actif unique”, une structure qui permet aux sociétés de capital-investissement de conserver la propriété tout en offrant à certains investisseurs existants la possibilité de se désengager.

À l'époque, Blackstone Strategic Partners, HarbourVest Partners, Lexington Partners et Pantheon avaient participé à l'opération.

Basée à San Francisco, en Californie, Alpine gère près de 19 milliards de dollars d'actifs.