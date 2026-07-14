Selon une plainte, Meta aurait utilisé l'IA pour cibler les salariés souffrant de problèmes de santé en vue de les licencier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de déclarations de Meta tout au long du texte) par Daniel Wiessner

Vingt-six anciens employés de Meta Platforms META.O ont intenté une action en justice contre l’entreprise technologique, l’accusant d’avoir utilisé un logiciel basé sur l’IA qui ciblait de manière disproportionnée les personnes en situation de handicap ou en arrêt maladie lors de la sélection des personnes concernées par des licenciements collectifs.

La plainte, déposée lundi soir devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, indique que l’entreprise s’est appuyée sur des facteurs tels que la productivité et l’utilisation de jetons par l’IA lorsqu’elle a commencé à supprimer des milliers d’emplois au début de l’année, désavantageant ainsi les personnes absentes pour raisons médicales.

Meta avait annoncé plus tôt cette année son intention de licencier 10 % de ses effectifs mondiaux, soit près de 8 000 personnes, à partir du mois de mai, d’autres suppressions d’emplois devant suivre.

Les 26 plaignants, qui ont déposé plainte de manière anonyme, accusent Meta d’avoir enfreint les lois fédérales et étatiques interdisant la discrimination ou les représailles à l’encontre des salariés en situation de handicap, en congé maladie ou enceintes. Les plaignants proviennent de six États, dont la Californie et New York , ainsi que du district de Columbia.

Un porte-parole de Meta a déclaré mardi que ces allégations étaient sans fondement.

« Les décisions relatives à la gestion du personnel et à l’organisation ont été et sont prises par des personnes, et non par l’IA », a-t-il déclaré.