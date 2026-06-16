Selon une note interne, Toronto-Dominion nomme Geoff Bertram à la tête de la banque d'investissement

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La Banque Toronto-Dominion ( TD.TO ) a nommé Geoff Bertram, un cadre interne, au poste de directeur des services bancaires aux entreprises et d'investissement, selon une note de service consultée mardi par Reuters, dans le cadre d'un remaniement de la direction de la branche de courtage de l'établissement bancaire canadien.

Voici plus de détails sur ces changements au sein de l'organisation:

* M. Bertram quitte son poste de codirecteur des services bancaires aux entreprises et d'investissement – la branche d'investissement de la banque – qu'il occupait depuis plus de deux décennies.

* Larry Wieseneck, l'actuel vice-président de la division CIB, devrait devenir président de TD Securities.

* L'actuel vice-président et directeur des marchés mondiaux, Dan Charney, deviendra président de TD Securities.

* Les nominations de M. Bertram, M. Wieseneck et M. Charney prendront effet le 1er janvier de l’année prochaine. Ces dirigeants rendront compte directement à Tim Wiggan, président-directeur général de TD Securities.

* La note mentionnait également la nomination de Robert Fagin et de Lisa Thomas aux postes de conseiller principal et de responsable de la recherche mondiale, respectivement, avec effet immédiat.