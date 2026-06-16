Selon une note interne, le directeur financier du SoftBank Vision Fund quitte l'entreprise

par Anton Bridge

Le directeur financier de la branche d'investissement Vision Fund du groupe SoftBank 9984.T , Navneet Govil, quitte la société après y avoir passé dix ans, selon une note interne consultée par Reuters.

La société communiquera en temps voulu des détails concernant la transition des responsabilités, a écrit Alex Clavel, directeur général de SoftBank Investment Advisors, dans la note.

C'est Reuters qui rapporte cette information pour la première fois. Le Vision Fund de SoftBank n'a pas souhaité faire de commentaires.

Navneet Govil, directeur financier de SoftBank Investment Advisors, a rejoint SoftBank en 2016, un an avant le lancement du premier Vision Fund, qui a bouleversé le monde de l'investissement dans les start-ups avec ses paris à forte conviction.

Navneet Govil “a été un partenaire précieux pour l'ensemble de l'entreprise alors que notre organisation traversait une période de forte volatilité des marchés, de transformation et de changements sans précédent”, indique la note.

Son départ intervient alors que l'attention du directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, s'est tournée vers le boom de l'intelligence artificielle, qui est en train de redessiner le secteur technologique, avec notamment un pari majeur sur OpenAI, le créateur de ChatGPT.

D'origine indienne, né et élevé en Zambie, Navneet Govil a fait ses études aux États-Unis et a occupé des postes dans le domaine financier au sein d'entreprises telles que Pfizer PFE.N et CA Technologies.

Alors même que des dirigeants de premier plan, dont le directeur général Rajeev Misra, quittaient la branche d'investissement, Govil est resté, assurant la continuité et participant aux conférences de presse trimestrielles du groupe à Tokyo.

Les investissements du premier Vision Fund, soutenu par l'Arabie saoudite, comprenaient la société de colocation de bureaux WeWork, qui a connu des difficultés lorsque certaines des start-ups les plus en vue ont perdu la faveur du marché.

Les investissements réalisés par le biais d'un deuxième fonds, lancé en 2019, ont été secoués par la volatilité des marchés, forçant SoftBank à se replier une nouvelle fois. Le Vision Fund a procédé à des licenciements et à une restructuration .

Le Vision Fund 2 est désormais devenu la société holding pour le pari colossal de Son sur OpenAI, SoftBank enregistrant d'importants gains de valorisation mais suscitant également des inquiétudes quant à son exposition à une seule entreprise.

En mai, SoftBank a enregistré un bénéfice net de 5.000 milliards de yens (31,2 milliards de dollars) grâce à l'essor d'OpenAI, qu'elle a qualifié de plus important jamais réalisé par une entreprise japonaise. Ses actions ont progressé de près de 60% depuis le début de l'année.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))