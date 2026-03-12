Selon une étude, les jeux pour PC et consoles vont se développer malgré la pénurie de puces induite par l'IA

Le secteur mondial des jeux pour PC et consoles devrait connaître une croissance constante dans les années à venir, a déclaré jeudi le cabinet d'études Newzoo, bien que la demande de puces mémoire haut de gamme induite par l'intelligence artificielle risque de faire grimper les prix.

L'essor du déploiement de l'intelligence artificielle dans le monde fait grimper la demande de puces mémoire haut de gamme, ce qui pousse les fabricants de consoles, déjà aux prises avec les coûts tarifaires, à augmenter encore leurs prix.

Le propriétaire de la place de marché de jeux Steam, Valve, prévoit de lancer une console de jeux avec accès aux titres PC et la Xbox de Microsoft MSFT.O a dévoilé la semaine dernière des plans pour sa propre console destinée à la Xbox et aux jeux PC.

* Le PC & Console Gaming Report 2026 de Newzoo prévoit que les revenus des logiciels pour PC et consoles atteindront 88,3 milliards de dollars en 2025 et 94,3 milliards de dollars en 2026, contre 82,4 milliards de dollars en 2024

* Les sorties de superproductions, le dynamisme du matériel, l'augmentation des prix d'abonnement ou des primes font grimper les revenus des consoles, avec une croissance limitée des joueurs

* Les marchés émergents stimulent la croissance des PC avec un revenu moyen par utilisateur plus faible (ARPU), tandis que les marchés matures sont en tête des dépenses pour les consoles

* Le chiffre d'affaires mondial des PC devrait dépasser celui des consoles d'ici 2028, grâce à l'expansion des joueurs en Asie de l'Est et à la croissance de la génération Z et de la génération Alpha, qui renforcent l'engagement à long terme et la profondeur de l'écosystème