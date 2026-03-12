 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon une étude, les jeux pour PC et consoles vont se développer malgré la pénurie de puces induite par l'IA
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secteur mondial des jeux pour PC et consoles devrait connaître une croissance constante dans les années à venir, a déclaré jeudi le cabinet d'études Newzoo, bien que la demande de puces mémoire haut de gamme induite par l'intelligence artificielle risque de faire grimper les prix.

L'essor du déploiement de l'intelligence artificielle dans le monde fait grimper la demande de puces mémoire haut de gamme, ce qui pousse les fabricants de consoles, déjà aux prises avec les coûts tarifaires, à augmenter encore leurs prix.

Le propriétaire de la place de marché de jeux Steam, Valve, prévoit de lancer une console de jeux avec accès aux titres PC et la Xbox de Microsoft MSFT.O a dévoilé la semaine dernière des plans pour sa propre console destinée à la Xbox et aux jeux PC.

* Le PC & Console Gaming Report 2026 de Newzoo prévoit que les revenus des logiciels pour PC et consoles atteindront 88,3 milliards de dollars en 2025 et 94,3 milliards de dollars en 2026, contre 82,4 milliards de dollars en 2024

* Les sorties de superproductions, le dynamisme du matériel, l'augmentation des prix d'abonnement ou des primes font grimper les revenus des consoles, avec une croissance limitée des joueurs

* Les marchés émergents stimulent la croissance des PC avec un revenu moyen par utilisateur plus faible (ARPU), tandis que les marchés matures sont en tête des dépenses pour les consoles

* Le chiffre d'affaires mondial des PC devrait dépasser celui des consoles d'ici 2028, grâce à l'expansion des joueurs en Asie de l'Est et à la croissance de la génération Z et de la génération Alpha, qui renforcent l'engagement à long terme et la profondeur de l'écosystème

Valeurs associées

MICROSOFT
403,6100 USD NASDAQ -0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis à l'entrée de l'usine de l'entreprise à Hordain
    Stellantis discute avec des constructeurs chinois pour se renforcer en Europe selon Bloomberg
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:24 

    ​Stellantis envisage des accords avec des ​constructeurs automobiles ​chinois pour ⁠consolider sa ‌position en Europe, rapporte Bloomberg ​News ‌jeudi. Des dirigeants ⁠de Stellantis ont rencontré ⁠des ‌représentants de Xiaomi ⁠et ‌Xpeng ⁠pour évoquer des options ... Lire la suite

  • Le logo d'Astra Zeneca est photographié à Bruxelles
    Abivax dément les rumeurs de rachat par AstraZeneca
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:21 

    La société de biotechnologie ‌Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle ​a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique ​de formaliser ... Lire la suite

  • Une femme se fraie un chemin dans les décombres d'un immeuble où des secouristes interviennent après une frappe aérienne israélienne dans le quartier d'Aïcha Bakkar à Beyrouth, le 11 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    "La guerre de trop": au Liban, la colère monte contre le Hezbollah
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:06 

    Elle traverse la rue comme une ombre, le visage ruisselant de larmes: "nous voulons juste vivre en paix". A Aïcha Bakkar, quartier populaire de Beyrouth bombardé par Israël mercredi, de nombreux habitants accusent le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans "la ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    Microsoft lance Copilot Health
    information fournie par Zonebourse 12.03.2026 17:05 

    Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées. Précisant que Copilot Health ne remplace ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank