Selon une étude, le médicament contre le cancer du sein de Bristol Myers et SystImmune réduit le risque de progression de la maladie

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Bristol Myers Squibb BMY.N et son partenaire SystImmune ont annoncé vendredi que leur traitement expérimental contre le cancer du sein avait ralenti la progression de la maladie par rapport à la chimiothérapie standard dans le cadre d’une étude de phase avancée.

Le médicament, l’izalontamab brengitecan, a réduit de 59% le risque d’aggravation de la maladie ou de décès chez les patientes atteintes d’un cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs et HER2-négatif — la forme la plus courante de cancer du sein — chez lesquelles au moins une ligne de chimiothérapie antérieure avait échoué.

L’izalontamab brengitecan appartient à une classe de traitements appelés “conjugés anticorps-médicaments”, souvent surnommés “missiles guidés”. Il cible deux protéines spécifiques, l’EGFR et l’HER3, afin d’acheminer une charge active anticancéreuse directement vers les cellules tumorales.

Dans cette étude, qui a recruté 383 patientes, celles traitées par ce médicament ont survécu en médiane 8,2 mois sans progression de leur cancer, contre quatre mois pour les participantes sous chimiothérapie standard.

Environ 40,5% des patientes sous iza-bren ont vu leurs tumeurs régresser, contre 20,2% sous chimiothérapie. La réponse a duré en médiane 6,9 mois, contre 4,2 mois pour la chimiothérapie.

Les données sur la survie globale, c'est-à-dire la durée totale de vie des patientes, n'étaient pas encore définitives au moment de l'analyse intermédiaire. Les résultats complets seront présentés lors du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale à Madrid.

Bristol Myers s’était associé à SystImmune, une filiale du laboratoire pharmaceutique chinois Sichuan Biokin Pharmaceutical, dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 8,4 milliards de dollars , annoncé en 2023, visant à développer et à commercialiser le médicament en dehors de la Chine continentale.

Ses effets secondaires étaient gérables et aucune nouvelle préoccupation en matière de sécurité n’est apparue, a déclaré Bristol Myers. Seules 1,6% des patientes ont arrêté le traitement en raison d’effets secondaires, tandis que deux patientes ont développé une inflammation pulmonaire légère à modérée.