Selon une enquête, la plupart des entreprises s'attendent à ce que leurs activités soient largement électrifiées d'ici 2035

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Simon Jessop

La plupart des entreprises s'attendent à ce que leurs activités soient largement électrifiées d'ici 2035, à mesure qu'elles abandonnent les combustibles fossiles, selon une enquête menée auprès de dirigeants d'entreprise de 18 pays et publiée lundi.

* Le cabinet de conseil Public First a interrogé 1 994 dirigeants et cadres supérieurs d'organisations dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million de dollars entre le 20 et le 26 avril.

* Cette enquête a été commanditée par E3G, la coalition We Mean Business et la Global Renewables Alliance.

* Entreprises basées en Australie, au Brésil, en Chine, en Colombie, en France, en Allemagne, en Inde, en Indonésie, au Japon, au Kenya, au Nigeria, aux Philippines, en Pologne, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

* 90 % des personnes interrogées déclarent s'attendre à ce que leurs activités soient largement électrifiées d'ici 2035.

* 90 % estiment que le passage à un système électrique basé sur les énergies renouvelables est susceptible de stimuler la croissance économique.

* 88 % estiment que l'électrification de leurs activités rendra leur entreprise plus compétitive.

* 91 % estiment que l'électrification améliorerait la sécurité énergétique.

* 79 % estiment que l'instabilité a rendu plus urgente la transition de leur propre entreprise vers l'électrification.

* 72 % estiment que les politiques gouvernementales sont à la traîne.

* Maria Mendiluce, directrice générale de la coalition We Mean Business, a déclaré: « Ce sondage met en évidence un profond changement dans le paysage économique mondial. Les entreprises considèrent de plus en plus l'électrification comme le fondement de la compétitivité future, de la sécurité énergétique et de la résilience économique. »