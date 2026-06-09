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Selon une enquête de JPM, la plupart des investisseurs s'attendent à une hausse des demandes de rachat de BDC au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Selon une enquête de J.P. Morgan, environ 85 % des investisseurs estiment que le volume total des demandes de rachat au deuxième trimestre pour les sociétés de développement commercial américaines non cotées sera supérieur à celui du premier trimestre ** Les périodes de rachat du deuxième trimestre pour les principales sociétés de développement commercial américaines non cotées ont commencé à se refermer le mois dernier, les acteurs du marché surveillant de près le rythme des demandes de retrait

** L'analyste de JPM, Kabir Caprihan, s'est dit surpris qu'environ 15 % des investisseurs estiment que les chiffres des rachats resteront stables d'un trimestre à l'autre, compte tenu de l'agitation qui règne dans le secteur

** Les BDC sont des véhicules d'investissement permettant aux investisseurs d'accéder à des actifs de crédit privés ** "Alors que la majorité des investisseurs s'attend à une augmentation des rachats, près de 50 % d'entre eux prévoient une hausse légère des demandes de rachat, soit une augmentation nette de 7 %, alors que les nouvelles demandes de rachat actuelles dépassent déjà les 7 %", explique Caprihan

** Le fonds Oaktree Strategic Credit Fund et le fonds North Haven Private Income Fund de Morgan Stanley ont recueilli le plus grand nombre de votes pour des rachats se situant dans la fourchette haute des options proposées – JPM

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