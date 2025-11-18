Selon une enquête de BofA, les petites et moyennes entreprises américaines s'attendent à une année 2026 plus forte

Une majorité de propriétaires de petites et moyennes entreprises aux États-Unis s'attendent à de meilleures performances l'année prochaine, 74 % d'entre eux prévoyant une croissance de leur chiffre d'affaires et près de 60 % envisageant d'étendre leurs activités, selon une enquête de Bank of America.

Près de la moitié des chefs d'entreprise interrogés par BofA pensent que les économies locales et mondiales bénéficieront d'une stabilisation de la politique tarifaire et d'un ralentissement de l'inflation. Une grande partie d'entre eux pensent également que les chaînes d'approvisionnement s'amélioreront en 2026.

"Les chefs d'entreprise abordent l'année à venir avec confiance et en se concentrant clairement sur la croissance", a déclaré Sharon Miller, présidente des services bancaires aux entreprises chez BofA.

Les petites et moyennes entreprises américaines ont été fortement touchées par les politiques tarifaires en 2025, car elles ont dû faire face à des défis tels que des coûts plus élevés, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et un ralentissement de l'embauche.

L'enquête a révélé que trois propriétaires d'entreprise sur cinq sont affectés par les pénuries de main-d'œuvre dans un marché tendu, plusieurs d'entre eux travaillant plus d'heures en raison de la pénurie de personnel . Seulement 1 % des propriétaires prévoient des licenciements au cours des 12 prochains mois, tandis que 43 % prévoient d' embaucher davantage.

"Beaucoup prévoient de conserver leur personnel actuel et d'en embaucher d'autres, et s'attendent à ce que les économies locale, nationale et mondiale s'améliorent", a déclaré Sharon Miller.

Cependant, l'enquête a également montré que les propriétaires restent impactés par les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, avec plus de la moitié des répondants ayant augmenté le prix des biens et services, et par l'inflation, ce qui était cohérent avec l'année dernière.

Par ailleurs, l'intelligence artificielle est devenue essentielle pour les chefs d'entreprise, 77 % d'entre eux l'ayant intégrée dans leurs activités au cours des cinq dernières années, selon l'enquête.