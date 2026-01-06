 Aller au contenu principal
Un nouvel accroc dans le cessez-le-feu "fragile" entre la Thaïlande et le Cambodge
information fournie par AFP 06/01/2026 à 11:41

Photo fournie par l'agence de presse cambodgienne AKP le 2 janvier 2026 montrant des maisons détruites dans le village de Chouk Chey, au Cambodge, après des heurts entre soldats cambodgiens et thaïlandais ( Agence Kampuchea Press (AKP) / - )

Le cessez-le-feu conclu il y a 10 jours entre la Thaïlande et le Cambodge pour mettre fin à leurs combats frontaliers a connu mardi un nouvel accroc avec des tirs cambodgiens ayant blessé un soldat thaïlandais selon Bangkok, possiblement par accident.

L'armée thaïlandaise a accusé dans un premier temps le pays voisin d'avoir "violé" leur trêve en tirant "des obus de mortiers dans la zone de Chong Bok", à proximité de leur frontière contestée.

"Un soldat a été blessé par des éclats", a-t-elle ajouté, précisant qu'il avait été touché à un bras et que ses jours n'étaient pas en danger.

L'armée thaïlandaise a ensuite indiqué avoir été "contactée par la partie cambodgienne, qui a affirmé qu'il n'y avait aucune intention de tirer sur le territoire thaïlandais et que l'incident avait été causé par une erreur opérationnelle".

Le ministère cambodgien de la Défense a publiquement évoqué de son côté "une explosion dans un tas d'ordures" alors que ses troupes effectuaient des travaux d'entretien.

Deux de ses soldats ont été blessés dans cette explosion, dont un "grièvement", a fait savoir le ministère, sans mentionner de tirs de mortiers ou de dommages collatéraux côté thaïlandais.

"Il nous a été dit au niveau militaire que l'incident était un accident, mais nous cherchons à obtenir des précisions sur la façon dont la responsabilité sera assumée", a commenté le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul.

"La Thaïlande a fait preuve de la plus grande retenue et n'a pas riposté", a souligné le ministère thaïlandais des Affaires étrangères, qui a demandé des excuses au Cambodge et reconnu que la situation restait "fragile".

- "Annexion illégale" -

Photo fournie par l'agence de presse cambodgienne AKP le 2 janvier 2026 montrant le drapeau thaïlandais flottant au-dessus de conteneurs bloquant une route dans le village de Chouk Chey, au Cambodge ( Agence Kampuchea Press (AKP) / - )

Cet incident est le dernier en date depuis qu'un cessez-le-feu a mis fin le 27 décembre à trois semaines de combats, qui ont fait au moins 47 morts et provoqué le déplacement de près d'un million de personnes de part et d'autre de la frontière.

La Thaïlande avait déjà accusé le Cambodge d'avoir "violé" la trêve, deux jours plus tard, avec le survol de son territoire par plus de 250 drones.

"De telles actions constituent une provocation et une violation des mesures visant à réduire les tensions", avait condamné l'armée.

Le Cambodge accuse de son côté la Thaïlande d'avoir pris le contrôle "par la force" de plusieurs zones frontalières et d'avoir "entamé l'annexion illégale de territoires cambodgiens".

Une version contestée par l'armée thaïlandaise, selon laquelle les zones sous son contrôle ont toujours appartenu à la Thaïlande.

Bangkok a tout de même libéré le 31 décembre 18 soldats cambodgiens capturés en juillet lors d'un premier épisode d'affrontements qui avait fait 43 morts en cinq jours.

Une "démonstration de bonne volonté", selon la diplomatie thaïlandaise, tandis que Phnom Penh y avait vu un geste de nature à "instaurer un climat de confiance mutuelle".

Le Cambodge a indiqué mardi avoir proposé la tenue d'un comité bilatéral en janvier pour discuter de la ligne de démarcation de la frontière, au coeur de leur contentieux.

Mais la Thaïlande a précédemment répondu que de tels échanges ne pourraient pas se tenir avant les élections générales organisées dans le pays le 8 février.

Les deux royaumes d'Asie du Sud-Est s'opposent de longue date sur le tracé de leur frontière de 800 kilomètres, décidé pendant la période coloniale française. Ils se sont mutuellement accusés d'avoir déclenché la dernière escalade meurtrière.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

